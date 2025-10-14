Kde je nový obsah pro Helldivers 2? „Makáme na výkonu, máme velký technický dluh,“ říká šéf vývoje
14. 10. 2025 | autor: Jakub Malchárek

Fantastická live service akce Helldivers 2 v létě přivítala hráče z Xboxu a vydala se v rozšíření Into the Unjust do zrádné terminidí mlhy plné nových nebezpečí a výzev. Jenže oranžovou oblačností zahalená oblast The Gloom měla dost technických problémů. Studio Arrowhead tak prozatím pozastavuje plánované aktualizace Helldivers 2, aby mohlo napravit vážné problémy s výkonem.

 

Podle vývojářů se potíže hromadily kvůli dlouhodobě zanedbanému technickému dluhu, jenž se s rostoucí složitostí hry začalčím dál více projevovat s každým dalším přidaným obsahem a mechanismem. V novém videu vysvětlil šéf vývoje Mikael Eriksson, že tým musí upravit časový plán vydávání novinek. Cílem je dosáhnout stabilnější verze hry a zajistit, aby každý další update přinášel skutečné zlepšení kvality.

„Rozhodli jsme se posunout vydání části plánovaného obsahu a nových funkcí o něco později, abychom se mohli naplno věnovat opravám. Chceme dostat hru do stavu, kterému můžeme důvěřovat, a zároveň zajistit, že každá aktualizace bude stabilní a hráči její přínos opravdu pocítí,“ uvedl Eriksson.

Helldivers 2
Recenze
Helldivers 2 – recenze parádní kooperativní akce

Některé problémy prý půjde vyřešit poměrně rychle, jiné si ale vyžádají více času. „Už teď děláme velké pokroky,“ dodal a slíbil, že konkrétní změny budou brzy zveřejněny. Eriksson zároveň uznal, že výtky komunity po posledním updatu byly oprávněné. Časté pády hry a závažné chyby podle něj ukázaly, že studio musí změnit priority. „Bereme to velmi vážně. Naše současné úsilí směřuje k tomu, aby se nic podobného neopakovalo,“ zdůraznil.

Ačkoli zatím není jasné, kdy přesně dorazí další patch, Arrowhead tímto krokem naplňuje slib z minulého měsíce – zlepšit komunikaci s hráči. Zpomalení vývoje možná část fanoušků nepotěší, ale podle Erikssona jde o nutný krok, který má zabránit dalšímu zhoršování stavu hry. Protože jak sám dodal, „velký update nemá smysl, když ho kvůli pádům nemůže nikdo pořádně hrát.“

