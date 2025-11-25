Co po Helldivers 2? V Arrowhead Studios už kutí další hru

Po pohádkovém úspěchu Helldivers 2 je otázka, kam se studio Arrowhead vrtne dál. Přestože PvE akce o obraně Superzemě před všelijakou vesmírnou havětí stále žije a ani zdaleka se nechýlí ke konci, je na snadě, na čem studio pracuje dále. Naštěstí pro fanoušky Helldivers je vzkaz jasný – nová hra k explozivním výsadkářům nebude mít daleko.
V rozhovoru pro GamesRadar+ promluvil kreativní ředitel studia, Johan Pilestedt, o rané fázi vývoje nového projektu, kterou si osobně užívá nejvíc. Podle něj je to období, kdy se skládá nový tým, bourají se bariéry mezi lidmi a hledá se společná vize.
„Chceme pokračovat v odkazu, který jsme už vytvořili. Nebude to příliš vzdálené od Helldivers, takže všichni, kteří do naší nové hry naskočí, v ní okamžitě rozeznají jejich DNA a rychle se s ní sžijí,“ říká Pilestedt. O konkrétních mechanismech nebo tom, do jaké míry se nechají Helldivers inspirovat, ale prozatím mlčí.
Dá se samozřejmě spekulovat, že to jsou jenom takové marketingové fráze, které mají zastřít fakt, že Arrowhead, logicky, pracují na Helldivers 3. Možná se studiu po úspěchu dvojky podařilo získat vytouženou licenci na Warhammer 40,000 a konečně se dočkáme toho, čím měli být Helldivers od začátku – brutální a výbušné akce s vesmírnými mariňáky, kteří za slávu Impéria bojují proti Chaosu a xenos.