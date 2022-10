God of War: Ragnarök už odklad nehrozí. Proč herní průmysl tolik miluje předchozí díl?

God of War: Ragnarök před víkendem zamířil do lisoven. Sony ve spolupráci se studiem Santa Monica oznámilo, že je hra hotová, a tím pádem už nehrozí žádný odklad, který by mohl zvrátit příchod Krata s Atreem plánovaný na 9. listopadu pro PS5 a PS4.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!



On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! pic.twitter.com/vptHyKJ1JP