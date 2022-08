Připomeňte si před příchodem Ragnaroku dosavadní příběh God of War

17. 8. 2022 12:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

God of War Ragnarok se pomalu blíží. Do listopadového vydání je sice ještě času dost, ale znáte to, jakmile se srpen překlopí do své druhé poloviny, je s prázdninami už skoro konec a jak začne foukat ze strnišť, je čas se připravovat na Vánoce.

I proto, že to tak letí, jste už možná stihli pozapomenout příběhové nuance dosud posledního dobrodružství boha války Krata a jeho syna Atrea. V takovém případě pro vás v Sony mají řešení a nabízejí skoro sedmiminutové shrnutí děje rebootu značky z roku 2018.

Navíc vás narativními zákrutami provede někdejší nerdí královna Felicia Day, kterou můžete znát třeba z internetového seriálu The Guild nebo televizního seriálu Supernatural a celé řady dalších projektů, v neposlední řadě třeba ze show Critical Role. Společnost jí při vyprávění bude dělat starý známý Mimir, a tak si užijete i trochu toho humoru.

Video končí tradičním cliffhangerem. Pokud se chcete dozvědět víc, budete si muset zahrát Ragnarok, případně se na něj podívat na YouTube nebo využít jiný způsob, jakým běžně konzumujete hry. Nový God of War má vyjít 9. listopadu letošního roku na současné i minulé generaci PlayStationu.