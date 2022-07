Konečně známe přesné datum vydání God of War Ragnarok

6. 7. 2022 15:01 | Novinky | autor: Pavel Makal

Po týdnech a měsících spekulací, dohadů a konfrontování vývojářů, které mnohdy dalece překračovalo meze slušného chování a dobrého vkusu, máme konečně jasno. Studio Santa Monica se podělilo o kýžený termín vydání očekávaného pokračování severských dobrodružství někdejšího řeckého boha války Krata a jeho syna Atrea.

God of War Ragnarok, který naváže na reboot série z roku 2018, vyjde 9. listopadu letošního roku, obavy, že by autoři nestihli letošní předvánoční sezónu, se tedy naštěstí nevyplnily. Radovat se mohou jak majitelé PlayStation 5, tak i ti, kteří dosud přechod na novou generaci neprovedli a stále hrají na PlayStationu 4. S ohledem na aktuální politiku Sony je navíc jasné, že se nejpozději do pár let hra objeví i na PC. Tuzemské hráče určitě potěší i přítomnost českých titulků.

Příští týden, konkrétně 15. července, budou spuštěny předobjednávky, ještě předtím se ale můžete podívat na unboxing dvou sběratelských edic, případně si pročíst obsah včech dostupných variant hry pod tímto odkazem.

Série God of War si svůj debut prodělala na PlayStationu 2, kde vyšly její první dva díly. Třetí díl vyšel v roce 2010 na třetím PlayStationu a v době vydání ohromil brutalitou, ale především také technickým zpracováním. Kromě dvou spin-offů pro handheld PSP (Chains of Olympus a Ghost of Sparta) se fanoušci v roce 2013 dočkali ještě poměrně chladně přijatého prequelu Ascension, ve kterém si série mimo jiné vyzkoušela multiplayer. Návrat s fanfárami přišel o dlouhých pět let později, kdy se značka přesunula z antického Řecka do severských bájí a mýtů a podstatně změnila hratelnost i charakter hlavního hrdiny.