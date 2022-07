Tvůrci God of War se ohrazují proti toxickým hráčům

O toxicitě hráčské komunity by se daly psát celé romány. Nejeden vývojář či vývojářka čelí výhrůžkám smrtí – své by mohl vyprávět třeba Neil Druckmann po vydání The Last of Us: Part II. Ani hry, kde neumírají oblíbené postavy a neprojevují menšinovou sexualitu, ale před nenávistí mas nejsou v bezpečí – tvůrce adventurní série Monkey Island Ron Gilbert se před časem nechal slyšet, že kvůli reakcím některých jedinců raději s fanoušky přestane komunikovat úplně.

V případě nadcházejícího God of War: Ragnarök navíc není úplně zřejmé, čím si vývojářský tým studia Santa Monica nevoli vysloužil. Řada insiderů se v minulých dvou týdnech snažila vyvolat spekulace, že Sony cosi ohledně God of War na konci června oznámí, jen aby se tak nestalo.

Hra samotná ale nemá být odložená a někteří nedočkavci usoudili, že musí existovat způsob, jak z členů týmu datum vydání dostat. V případě tvůrkyně herních filmečků Estelle Tigani se posléze našli jedinci, kteří k dotazům na onen termín připojili fotografie svého přirození, což je vývojářce přirozeně nepříjemné a nevyžádané obrázky genitálií ji nepřekvapivě nepřiměly utajovanou informaci vyzradit.

Proti podobným praktikám toxické části komunity se nejprve ohradil producent God of War: Ragnarök Cory Barlog, který takovým lidem vzkázal, ať celému týmu laskavě projevují v první řadě respekt.

Are you fucking kidding me with this now???



I cannot believe I even have to say this but don’t fucking send dick pics to ANYONE on this team, or anyone in this industry for that matter.



They are busting their ass to make some for you to enjoy.



Show some fucking respect. https://t.co/o0xEZkWouj