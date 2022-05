Ron Gilbert je rozladěn z reakcí na Return to Monkey Island

4. 5. 2022 12:49 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nedávno oznámené nové pokračování legendární adventurní série Monkey Island muselo udělat radost všem, kteří s láskou vzpomínají na zlatý věk žánru, který po kickstarterové renesanci kolem roku 2012 zase pomalu ztratil na lesku. Vývoj Return to Monkey Island navíc vede osoba z nejpovolanějších – duchovní otec série Ron Gilbert. A ten je teď pěkně naštvaný.

Jak se totiž ukazuje, zavděčit se tvrdému jádru fanoušků není vůbec jednoduché. Komunita má zjevně velmi jasnou představu, jak by měl nový Monkey Island vypadat, a Gilbertovi dává svůj názor jasně najevo. Nejvíc fanouškům zřejmě vadí, že se autor odklání od kdysi předestřené vize.

Svou frustraci z reakcí na oznámení a první krátký teaser Gilbert vetkl do příspěvku na blogu. Velká část problémů podle všeho pramení ze skoro dekádu starého článku, ve kterém hovoří o tom, jak by vypadal další Monkey Island, kdyby se do něj někdy pustil, což ovšem tenkrát vůbec neměl v plánu.

Gilbert tvrdí, že věci, které v tomto příspěvku napsal, nejsou žádná do kamene vytesaná dogmata, ale spíš náhodné myšlenky, které ho v té době napadaly. Pokud by se prý navíc v té době do vývoje skutečně pustil, nakonec by se koncept změnil v něco úplně jiného. A to je prý právě Return to Monkey Island.

Nelíbí se mu ani lkaní fanoušků nad tím, že hra nebude mít retro stylizaci. On sám říká, že Monkey Island pod jeho taktovkou naopak vždy cílil na maximální využití tehdy dostupných technologií a Gilbert rozhodně nechce, aby byla nová hra vnímaná pouze jako retro záležitost. S povzdechem doplňuje, že lidé, kteří nejvíce brání tomu, aby udělal takovou hru, jakou sám chce, se sami řadí mezi nejtvrdší jádro fanoušků značky.

Return to Monkey Island je ve vývoji už dva roky a na obrazovky by se měl dostat ještě letos. Vzniká ve studiu Terrible Toybox pod křídly Devolver Digital a Lucasfilm Games.

zdroj: Terrible Toybox