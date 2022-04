Adventurní legenda se vrací. Ron Gilbert oznámil nový Monkey Island

5. 4. 2022 9:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jen málokterý odrostlý hráč se v 90. letech dokázal vyhnout fenoménu klasických point-and-click adventur, které v té době produkovaly především dvě význačné společnosti. Sierra Entertainment bavila své publikum sériemi, jako je Leisure Suit Larry, Gabriel Knight nebo různé Questy, proti ní stál neméně slavný gigant LucasArts se svým SCUMM enginem, na němž vznikly legendy typu Day of the Tentacle, Indiana Jones and the Fate of Atlantis a v neposlední řadě také série Monkey Island. Právě ta po letech hlásí svůj návrat.

Return to Monkey Island má na naše obrazovky dorazit ještě tento rok, dobrou zprávou je, že se o něj starají osoby nejpovolanější, a sice duchovní otec značky Ron Gilbert a jeho kolega z původního týmu Dave Grossman. Hru vyvíjí jejich studio Terrible Toybox ve spolupráci s Lucasfilm Games a vydavatelstvím Devolver Digital, dorazit by na naše obrazovky měla ještě letos.

A little something we've been working on for the past 2 years in complete secrecy.https://t.co/qwmxpYjpe5 — Ron Gilbert (@grumpygamer) April 4, 2022

Hra má přímo navázat na Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, nebude brát v úvahu pozdější hry a Gilbert na ní údajně v tajnosti pracuje už dva roky. Z traileru, který oznámení doprovodilo, jsme se bohužel o příběhu nic nedozvěděli, můžete si ale aspoň udělat obrázek o stylizaci, pro kterou se vývojářský tým rozhodl.

I v tuzemsku se značka těšila značné popularitě, čemuž odpovídá i vydání parodické adventury Tajemství Oslího ostrova od firmy Vochozka Trading, která byla v roce 1994 jednou z prvních komerčně dostupných her v naší zemi.