Cory Barlog žádá fanoušky God of War o trpělivost

God of War Ragnarok je jedním z nejočekávanějších titulů letošního podzimu, jenže toho o něm zatím příliš mnoho nevíme. Ve skutečnosti neznáme ani termín vydání: Ačkoli měla hra původně vyjít už loni, nakonec byla odložena na letošek, ovšem bez konkrétního data.

Po internetu se už objevila řada spekulací o tom, že vývojáři ze Santa Monica Studios nestíhají a Kratos se synáčkem se nakonec vrátí až příští rok. Tyto zprávy ovšem prakticky okamžitě popřel Bloomberg, konkrétně Jason Schreier, podle kterého se informace nezakládají na pravdě a Ragnarok je stále v plánu na letošní sezónu.

Cory Barlog, kreativní ředitel studia a šéf vývoje minulého dílu, který ovšem svou roli v případě Ragnaroku neopakuje, nyní na Twitteru klidní fanoušky a ubezpečuje je, že kdyby mohl, okamžitě by se s nimi podělil o všechny patřičné informace. Prosí je ale o trpělivost, kýžené detaily prý budou zveřejněny tak brzy, jak to jen okolnosti dovolí. Dodal také, že studio dělá hry pro hráče a kvůli hráčům.

dear all,



if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.



so please, be patient.



I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.



we make games for you. we get to make games because of you. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF