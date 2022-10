Vše, co víme o God of War Ragnarök

8. 10. 2022 10:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

God of War Ragnarök je už devátou hrou v řadě ze série God of War, její vývoj ovšem nebyl jednoduchý. Původně naplánované datum vydání během loňského roku překazila jak pandemie, tak i zdravotní problémy Christophera Judge, představitele hlavního hrdiny Krata. Jak se ale zdá, v první polovině listopadu se konečně dočkáme tohoto mrazivého dobrodružství. A měli bychom si ho užít naplno. Tvůrci totiž prozradili, že tohle je naposledy, co se spolu s Kratem vydáme do světa severské mytologie. Doufejme, že to bude stát za to!

O čem to bude

Příběh nás opět zavede do Skandinávie tři roky po událostech God of War z roku 2018. Krutá tříletá zima Fimbul naznačuje, že se blíží Ragnarök, severský konec světa. To by ovšem nebyl Kratos a jeho pubertální synek Atreus, aby se apokalypsu nepokusili zastavit!

Ve snaze zachránit vše, co je jim drahé, bude muset tahle dvojka procestovat devět různých severských světů. Některé známe z předchozí hry, například svět elfů nebo obrů. Nově se ovšem podíváme i do světa trpaslíků či do samotného Ásgardu, sídla bohů. Ti samozřejmě budou stát Kratovi v cestě, v čele s ukrutným bohem blesku Thórem, který touží po pomstě.

Kratos se kromě všemožných bohů a monster bude muset vypořádat i se svým synem. Nedávný příběhový trailer si pokládá otázku, jak moc svazuje jednotlivce jeho vlastní osud. Vzhledem k tomu, kdo Atreus je, je to samozřejmě o chlup palčivější záležitost.

zdroj: PlayStation

Náplň hry a její délka

Opět půjde o akční hru z pohledu třetí osoby. Podobně jako v případě God of War z roku 2018 se budete pohybovat v polootevřeném světě, ve kterém můžete prozkoumat různé části, než se posunete dál v příběhu.

V soubojích vás čeká nejenom létající sekyra Leviathan z minulého dílu, ale také legendární Čepele chaosu. Ty krom porcování nepřátel můžete využít ve stylu přitahovacího háku k přesunu po prostředí. A stejně jako minule vám v soubojích bude pomáhat Atreus se svým lukem a šípy.

Nebudou chybět ani nějaké ty drobné hádanky a samozřejmě spousty kvalitních filmečků, které by měly podle posledních zpráv dát dohromady zhruba 3 a půl hodiny. Samotný hlavní příběh zabere zhruba 20 hodin, a pokud budete chtít splnit všechno, vystačí vám God of War na dobrých 40 hodin.

Kdo na hře pracuje

God of War Ragnarök je dílem Santa Monica Studio, stejně jako všechny předchozí hry God of War. Na rozdíl od dílu z roku 2018 se ovšem tentokrát vedení projektu neujme Cory Barlog. Místo toho roli šéfa vývoje převezme Eric Williams. Byť oznámení způsobilo na internetu malé pozdvižení, Cory se svého kolegy vehementně zastal. Williams pracuje na sérii už od roku 2004 a série God of War pro něj prý znamená naprosto všechno. Zdá se tak, že je projekt v dobrých (nebo minimálně nadšených) rukách.

Jak hra navazuje na předchozí díl

God of War Ragnarök se odehrává tři roky po událostech předchozí hry, na kterou velmi těsně navazuje. Pokud jste předchozí hru nehráli a ani se nechystáte, máme pro vás v dalším odstavci rychlé shrnutí jejího děje.

zdroj: Sony Santa Monica

Co je potřeba znát (spoilery ke hře God of War)

Kratos je řecký bůh války, který zplodí syna Atrea se severskou obryní. Když Atreova matka zemře, Kratos se vydá spolu se svým synem napříč Midgardem, světem z norské mytologie, uložit její popel na vrchol nejvyšší hory.

Během putování, kdy se snaží najít k sobě cestu jako otec se synem, musí ovšem oba čelit řadě překážek, jako jsou například Thórovi synové Magni a Modi. Kratos a Atreus společnými silami všechny porazí, a to včetně zdánlivě nesmrtelného boha Baldura. Právě smrt posledního jmenovaného ovšem způsobí, že se na ně snese hněv bohyně Freyi, která dvojici doposud pomáhala. Baldur byl totiž její syn.

V samotném závěru hry se z tapisérií na zdi ve světě obrů dozvíme, že putování Krata a jeho syna bylo již dávno předpovězeno. Stejně jako Kratova smrt, což se ovšem řecký bůh rozhodne před svým synem zatajit. Dozvíme se také, že skutečné jméno Atrea je ve skutečnosti Loki. Ano, ten Loki, bůh lží a mazanosti.

Platformy

Hra vyjde na PlayStation 4 a PlayStation 5. V případě, že si pořídíte verzi na minulou generaci a pak si pořídíte novou konzoli, máme pro vás dobrou zprávu: Upgrade mezi generacemi bude zadarmo. Co se týče PC verze, dá se předpokládat, že nakonec vyjde, byť Sony i Santa Monica v tuhle chvíli mlčí. Podle posledních zpráv Sony plánuje zachovat exkluzivitu pro konzole aspoň jeden rok.

zdroj: Sony Santa Monica

Možnosti přístupnosti

Nová hra by měla mít až na 60 různých konfigurací, jak si užít Kratovo nové dobrodružství. Ať už jde o úpravu ovládání, lepší možnosti titulků, úpravu obrazu, módů pro asistenci zaměřování, či automatické sbírání. Podle zpráv měli tvůrci v týmu zrakově postižené vývojáře, možná tak nově God of War Ragnarök dosáhne co do vylepšení přístupnosti kvalit série The Last of Us. Hra bude také obsahovat oficiální českou lokalizaci ve formě titulků.

Datum vydání a kolekce

Hra vyjde 9. listopadu letošního roku v několika edicích. Můžete si pořídit vylepšenou digitální edici, kde najdete bonusy v podobě brnění či soundtracku a digitálního art booku. Sběratelská edice obsahuje krom řady herních bonusů také čtyřiceticentimetrovou repliku kladiva Mjölnir. A konečně edice Jötnar nabídne kromě kladiva také například gramofonovou desku se soundtrackem a luxusní mapu herního světa.

Sony také představilo limitovanou edici ovladače DualSense, který je oděný do chladivých severských barev – kombinace bílé s modro-fialovou.