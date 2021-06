Pokračování God of War se odkládá, ale dorazí i na starou generaci PlayStationu

3. 6. 2021 9:53 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony Santa Monica loni krátkým teaserem oznámila práce na pokračování Kratova a Atreova dobrodružství, přičemž měl vyjít v letošním roce. To se ovšem nestane – na Twitteru teď studio ohlásilo, že God of War se zatím neoficiálním podtitulem Ragnarök přesouvá na 2022. Důvodem je dle vyjádření bezpečí a pohoda tvůrčího týmu, tvůrčích partnerů a rodin vývojářů. Studio se tím tak patrně chce vyhnout nuceným předčasům.

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Před odkladem jsme s určitostí věděli, že se nové God of War chystá na PlayStation 5, dle nových informací se ale objeví i na staré generaci, takže pokud do příštího roku nestihnete přejít na současnou konzoli, budete si za Krata moct zahrát i na PlayStationu 4.

zdroj: Sony Santa Monica Twitter

Mezigenerační vydání bylo zároveň potvrzené i pro závodní Gran Turismo 7. Šéf PlayStation Studios Hermen Hulst to řekl v rozhovoru pro oficiální blog PlayStationu: „Dokud dává smysl vyvíjet tituly pro PS4 i PS5 zároveň – tedy pro Horizon Forbidden West, příští God of War, GT7, budeme to dělat. Pokud si majitelé PS4 chtějí ty hry zahrát, můžou. Když si je budou chtít zahrát na PS5, budou tam pro ně také.“

Právě Gran Turismo 7 se svého odkladu na příští rok dočkalo už v únoru. Tvůrci ho odůvodnili změnami v produkčním procesu spojenými s Covidem.

Podle Hermena Hulsta by ale podobný osud neměl potkat Horizon Forbidden West, který v posledním traileru konkrétní datum vydání nedostal. „Máme pocit, že letošní podzim stihneme. Ale nic není vytesané do kamene a tvrdě děláme na tom, abychom to brzy mohli potvrdit, nebo vyvrátit co nejdříve,“ uvedl Hulst.