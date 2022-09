God of War Ragnarök předvádí své pojetí Svartalfheimu

7. 9. 2022 14:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Hrou aktuálního čísla časopisu Game Informer je nadcházející God of War Ragnarök. Redakci se při té příležitosti podařilo získat zhruba čtyři minuty exkluzivních záběrů, přičemž první minutu a půl z nich zveřejnila včera. Video představuje jeden z nových světů, kam se Kratos společně se svým synem Atreem v novém díle vydává: Říši trpaslíků Svartalfheim.

Trpasličí země disponuje spoustou technologických vymožeností a prosperuje díky rozsáhlým důlním komplexům, uměle vytvořeným vodním kanálům i rozlehlým městům. Celý svět by měl ve srovnání s předchozím dílem mnohem více bujet životem, a to nejen tím vysloveně nepřátelským. Podle vývojářů ze Sony Santa Monica bylo předchozí putování otce a syna přece jen trochu moc osamělé, a tak se konkrétně v případě Svartalfheimu rozhodli akcentovat jeho obyvatelstvo.

Design trpasličího světa klade větší důraz na vertikalitu a jedinečný ráz by měly mít také jeho environmentální hádanky. Najdete v něm například gejzíry, které Kratova ledová sekera zvládne na několik sekund zmrazit.

V God of War Ragnarök by se tentokrát mělo objevit všech devět světů známých ze severské mytologie, oproti dřívějším šesti – vedle Svartalfheimu se navrch podíváte i do Vanaheimu a božského Asgardu. Na každém z nich se Fimbulwinter podepíše jinak, všechny do jednoho ale hrozba věčné zimy zásadním způsobem ovlivní. V centrálním Midgardu kupříkladu kompletně zamrzlo jezero, po kterém v předchozím díle Kratos s Atreem pluli v loďce. Tentokrát k přepravě využijí saně tažené dvěma vlčicemi, Speki a Svannou.

God of War Ragnarök vychází 9. listopadu 2022 na PlayStation 5 a PlayStation 4.