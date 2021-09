God of War: Ragnarök zakončí severskou ságu. Vrátí se bojové mechaniky ze starších dílů

20. 9. 2021 12:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Sony Santa Monica nedávno potvrdilo, že nadcházející God of War Ragnarök bude zakončením severského příběhu Krata a Atrea. Šéf vývoje Cory Barlog prohlásil, že k tomu existuje hned několik důvodů, tím nejdůležitějším je nicméně čas. Vývoj God of War z roku 2018 trval pět let, a pokud budeme počítat, že Ragnarök a případný třetí díl zaberou zhruba stejně, je patnáct let příliš dlouhá doba na odvyprávění jednoho příběhu.

Barlog také prohlásil, že hlavním tématem God of War byl Kratos coby otec a jeho vztah se synem, ale že ve hře vyjádřil vše, co potřeboval. Podle něj bude mít šéf vývoje Ragnaröku Eric Williams dost prostoru pro to, aby příběh uzavřel, aniž by byla jeho linie příliš roztahaná.

zdroj: Sony Santa Monica

Williams slíbil, že se tentokrát podíváme do všech devíti světů, které spojuje Yggdrasil. V God of War jich bylo přístupných jen šest – Midgard, Helheim, Jötuheim, Alfheim, Múspelheim a Niflheim. V Ragnaröku se tak podíváme i do zbylého Svartalfheimu, Vanaheimu a také domů k bohům, do Ásgardu.

Nemusíte se ovšem bát, že byste většinu hry strávili na místech, která už znáte z předchozí hry. Bájnému konci světa totiž dle mytologických pramenů předchází dlouhá zima, a ta stávající lokace výrazně promění.

Šéf vývoje God of War Ragnarök slíbil změny i v oblasti soubojů. K sekeře a řetězovým čepelím Kratovi přibude ještě štít, který bude mít hned několik verzí a speciálních schopností. Tvůrci se budou snažit nutit vás přistupovat k bojovým situacím kreativně, protože plejáda typů nepřátel si bude žádat specifické způsoby likvidace, výbavy či synergie s Atreem.

Kratos by během soubojů také měl získat určitou mobilitu, protože čepele chaosu budou suplovat v posledních letech populární přitahovací hák a může se díky nim vyhoupnout na dříve nepřístupná místa. Musíte ale počítat s tím, že podobných vychytávek mohou využívat i vaši protivníci.

Williams také potvrdil, že se vrátí některé mechaniky ze starořeckých dílů série, které nestihli implementovat do předchozí hry, třeba některá populární komba.

God of War Ragnarök pro PS4 a PS5 zatím nemá stanovené konkrétní datum vydání, v této chvíli je plánované na rok 2022, kdy má dorazit někdy po Horizon Forbidden West.