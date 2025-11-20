Game Developers Session 2025 v Praze znovu otevře dveře herního průmyslu
zdroj: GDS

20. 11. 2025

Praha se v prosinci na dva dny opět promění v pulzující centrum herního vývoje. Do Kongresového centra na Vyšehradě se vrací Game Developers Session 2025, nejstarší středoevropská konference věnovaná vývoji her, technologiím, obchodu i marketingu. Letošní 23. ročník proběhne 5. až 6. prosince a slibuje nabitý program.

GDS 2022 Daniel Vávra
Video
GDS 2022: Daniel Vávra – Jak vymyslet, nadesignovat a napsat dobrý quest

Organizátoři očekávají přes tři tisíce návštěvníků, přes devadesát řečníků a sedmdesát nezávislých týmů, které představí své projekty. Mezi oznámenými řečníky najdete zástupce z Unity, Hangaru 13, Warhorse, Perun Creative nebo Grip Studios.

GDS tradičně nabízí rozmanité přednášky, workshopy, výstavní stánky herních studií, game jam i večerní networkingové akce. Konference dlouhodobě slouží nejen profesionálům, ale také studentům a začínajícím tvůrcům, pro které představuje ideální prostor k navázání kontaktů a získání. Letos navíc akce spouští vlastní videoarchiv.

Nový archiv nabídne záznamy přednášek z posledních ročníků konference (od roku 2023) a po skončení letošního do něj přibudou nejnovější přírůstky. Přístup k archivním materiálům získají všichni účastníci se vstupenkou třídy All Access, která vychází na 4 900 Kč.

„GDS se dlouhodobě snaží o šíření know-how v herním vývoji. Letos proto poprvé spouštíme vlastní archiv přednášek, kde jsou dostupné jejich záznamy. V průběhu GDS běží mnoho programu paralelně, proto ho chceme účastníkům nabídnout i formou online záznamů, aby o důležité informace a znalosti nepřišli. Chceme, aby inspirativní obsah GDS oslovil ještě širší komunitu vývojářů, ale také studentů,“ vysvětluje Pavel Barák, ředitel konference.

Součástí konference bude také Indie Games Expo, kde se představí desítky nezávislých projektů z České republiky i ze zahraničí. Indie sekce patří dlouhodobě k nejoblíbenějším částem programu díky možnosti si s předstihem vyzkoušet nové hry od vycházejících hvězd nezávislé scény a popovídat si s jejich tvůrci. Vedle toho se návštěvníci mohou těšit na odborné panely a přednášky od osobností českého i světového herního průmyslu, program poběží paralelně v několika sálech.

Ani letos nebudou chybět osvědčené doprovodné akce. Již potřetí se uskuteční Legal Summit, který se zaměřuje na právní a legislativní aspekty herního vývoje, od licencí a autorského práva až po problematiku regulace digitálních služeb.

Čistě online se pak v souladu s fyzickým Indie Games Expo koná event na Steamu. Zajímavou novinku letos představuje také program Stick, ropes & high hopes, zaměřený na předávání znalostí mezi nezávislými a začínajícími tvůrci. Víkend týden před samotnou konferencí pak bude patřit oficiálnímu game jamu.

Detailní program budou organizátoři odhalovat postupně v průběhu následujících týdnů. Podrobnosti o něm společně se vstupenkami (od 990 Kč) naleznete na oficiálním webu konference.

Nejnovější články