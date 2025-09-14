Francouzská dabérka Lary Croft žaluje Aspyr kvůli AI hlasu v remasterech Tomb Raider

Françoise Cadol, herečka a dabérka, která od počátků série až do roku 2008 propůjčovala hlas francouzské verzi Lary Croft, podniká právní kroky proti společnosti Aspyr Media. Podle jejích slov totiž studio bez jejího vědomí či souhlasu použilo uměle vygenerované repliky v nedávno vydané remasterované kolekci Tomb Raider IV–VI.
Cadol v rozhovoru pro deník Le Parisien uvedla, že vydavateli zaslala oficiální výzvu k odstranění replik vytvořených bez jejího souhlasu. O jejich existenci ji informovali fanoušci, kteří si povšimli, že část dialogů v remasterech zní roboticky a neodpovídá původním nahrávkám. „Je to hra, můj hlas doprovází hráče, hrajeme společně,“ prohlásila herečka. „Tomb Raider sleduje už dlouhá léta mnoho lidí, pro ně je to zrada, naprostá absence respektu. Jsou naštvaní.“
Pro Cadol nejde o žádnou maličkost, její hlas je s postavou spojený i mimo hry. Dlouhodobě dabuje hollywoodské herečky včetně Angeliny Jolie, které propůjčila francouzský hlas i ve filmové adaptaci Tomb Raider z roku 2001. O to citlivější je pro ni zjištění, že její práce byla nahrazena umělou inteligencí.
Případ Cadol není ojedinělý. Brazilská dabérka Lene Bastos, která v remasterech namluvila tamější verzi Lary Croft, se také doslechla od fanoušků, že některé repliky působí uměle. Bastos se ozvala veřejně a získala od Aspyru omluvu i příslib, že problematické pasáže budou odstraněny v chystané aktualizaci. Zda stejný osud potká i Cadol, zatím není jasné.
Používání uměle generovaných hlasů vyvolává v herním průmyslu čím dál větší napětí. Například nedávno celý francouzský dabérský štáb Apex Legends odmítl podepsat smlouvu, která by umožnila využít jejich hlasy pro trénink generativní AI. „Žádají nás, abychom se vzdali svého řemesla a pomohli vycvičit AI, která nás jednou nahradí,“ prohlásila tehdy Pascale Chemin, hlas Wraith. „Chtějí, abychom se sami střelili do nohy.“
Případ francouzské Lary Croft ukazuje, že téma využívání umělé inteligence v dabingu je daleko od řešení a pravděpodobně bude ještě dlouho rezonovat nejen mezi herci. Kupříkladu americké herecké odbory se po roční stávce teprve nedávno dohodly se zástupci největších herních firem, které jim vedle vyššího platového ohodnocení přislíbily i ochranu před AI.