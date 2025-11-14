Far Cry 7 na obzoru? Uniklé snímky mluví o Aljašce, mutantech a dni na záchranu rodiny
Ubisoft letos založil novou dceřinou společnost ve spolupráci s Tencentem, která se zaměřuje na tři klíčové značky: Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six a Far Cry. Je tedy prakticky jisté, že se Far Cry dříve či později dočká pokračování. A protože od šestého dílu uplynuly už čtyři roky, začíná to vypadat, že se „dříve“ kvapem blíží. Podporují to i nové úniky prvních obrázků.

Datamineři se totiž při procházení souborů multiplayerové akce XDefiant údajně dostali ke konceptům a screenshotům map, které mají pocházet z dalšího Far Cry. Některé podle popisu připomínají drsnou krajinu Aljašky, což zapadá do starších spekulací o zasazení do největšího amerického státu. Tom Henderson z Insider Gaming ovšem tvrdí, že jiné obrázky víc připomínají mexickou džungli s mayskými pyramidami.

Na snímcích si navíc můžete povšimnou křiklavých billboardů připomínajících spíše multiplayerovou záležitost, což není náhoda. Far Cry 7 totiž původně mělo vznikat pod krycím názvem Talisker, než byl projekt zrušen. Jeho rozpad dal ale vzniknout rovnou dvěma novým titulům: hlavnímu pokračování s označením Blackbird a extrakční střílečce Maverick. Uniklé obrázky prý pocházejí právě z multiplayeru Taliskeru, což potvrzují i materiály zaslané Insider Gaming.

Jedna z fotek zachycuje obří krysu, která tahá mrtvé tělo do ústraní. Talisker měl pracovat s myšlenkou experimentů na zvířatech a následných mutací. Tento motiv se zřejmě přenese i do Mavericka, ale v realističtější podobě.

Vaas
Novinky
Do mysli šílenců ve hrané podobě. Chystá se seriálová adaptace Far Cry

Henderson zároveň upozorňuje, že projekt Maverick je ohrožený, podle jeho zdrojů se tvůrcům nedaří najít zábavnou herní smyčku, vývoj provází technické problémy a vedení se často mění. U hlavního pokračování Far Cry 7 by však měl dál platit koncept 24hodinového časového limitu, během něhož musíte zachránit členy rodiny Beckettových, kteří se objevují i na jedné z uniklých fotek.

V minulosti se také spekulovalo o tom, že by se ve Far Cry 7 mohl objevit Cillian Murphy. Tyto informace však byly vyvráceny. Podle insiderů má mnohem větší šanci herec Kevin Durand, známý z Království Planeta opic nebo nové Bláznivé střely.

