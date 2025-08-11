Do mysli šílenců ve hrané podobě. Chystá se seriálová adaptace Far Cry

Žijeme v době hojnosti filmových a seriálových adaptací videoher. Na plátna kin i na menší domácí obrazovky míří oblíbené světy včetně Assassin's Creed, Falloutu či Nintenda. A zdá se, že se do výčtu brzy zařadí i Far Cry.
Přípravy seriálu z látky plné psychopatických šílenců oznámil samotný Ubisoft na oficiálním webu. Zjevně ale došlo k chybě a novinka se do světa podívala předčasně. Proto společnost omyl napravila a článek smazala, což se ale nepovedlo dostatečně rychle, aby si oznámení nevšimla internetová policie.
Pokud chcete věřit lidem, kteří se k oznámení stihli dostat, mají mít seriál na svědomí Rob McElhenney (Mythic Quest a It's Always Sunny in Philadelphia) a Noah Hawley (Fargo, Legion), přičemž druhý zmiňovaný má u projektu figurovat jako showrunner, zatímco první si v adaptaci populární akce zahraje. Předpokládá se, že seriál bude mít formát antologie, kde každá sezóna představí nové postavy a zasazení v duchu videoherní předlohy.
zdroj: vlastní video redakce
Z produkčního hlediska se na novince podílí hned několik společností (26Keys Productions, More Better Productions, 3Arts Entertainment a samotný Ubisoft), kdy vzniká na objednávku kabelové televize FX, dceřinou větev Disney zaměřenou na obsah pro dospělé publikum. Mezi jejich významné seriály patří třeba kuchařský Medvěd, Policejní odznak, Co děláme v temnotách nebo brzký Vetřelec: Země.
„Tato spolupráce je opravdu neuvěřitelným zlatem. Far Cry je psychologický thriller, který se nebojí ukázat nejtemnější a nejabsurdnější stránky lidské povahy, což perfektně ladí s odvážným a nebojácným stylem stanice FX,“ uvedla vedoucí obsahu filmové a televizní divize Ubisoftu Margaret Boykin.
Dokud se oznámení znovu oficiálně neobjeví, jde samozřejmě zatím o jistou formu spekulací. Adaptace nicméně potvrzuje snahy Ubisoftu, který se snaží maximálně zaměřit na své tři nejsilnější značky, kam spadá vedle Far Cry ještě Assassin's Creed a Rainbow Six. A jelikož nedávno oznámil hraný seriál o boji bratrstva s templáři, dává smysl, že vzdor různým druhům šílenců bude další na řadě.