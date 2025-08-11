Do mysli šílenců ve hrané podobě. Chystá se seriálová adaptace Far Cry
zdroj: Ubisoft

Do mysli šílenců ve hrané podobě. Chystá se seriálová adaptace Far Cry

11. 8. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Žijeme v době hojnosti filmových a seriálových adaptací videoher. Na plátna kin i na menší domácí obrazovky míří oblíbené světy včetně Assassin's Creed, Falloutu či Nintenda. A zdá se, že se do výčtu brzy zařadí i Far Cry.

Přípravy seriálu z látky plné psychopatických šílenců oznámil samotný Ubisoft na oficiálním webu. Zjevně ale došlo k chybě a novinka se do světa podívala předčasně. Proto společnost omyl napravila a článek smazala, což se ale nepovedlo dostatečně rychle, aby si oznámení nevšimla internetová policie.

Pokud chcete věřit lidem, kteří se k oznámení stihli dostat, mají mít seriál na svědomí Rob McElhenney (Mythic Quest a It's Always Sunny in Philadelphia) a Noah Hawley (Fargo, Legion), přičemž druhý zmiňovaný má u projektu figurovat jako showrunner, zatímco první si v adaptaci populární akce zahraje. Předpokládá se, že seriál bude mít formát antologie, kde každá sezóna představí nové postavy a zasazení v duchu videoherní předlohy.

zdroj: vlastní video redakce

Z produkčního hlediska se na novince podílí hned několik společností (26Keys Productions, More Better Productions, 3Arts Entertainment a samotný Ubisoft), kdy vzniká na objednávku kabelové televize FX, dceřinou větev Disney zaměřenou na obsah pro dospělé publikum. Mezi jejich významné seriály patří třeba kuchařský Medvěd, Policejní odznak, Co děláme v temnotách nebo brzký Vetřelec: Země.

Novinky
Netflix chystá Assassin’s Creed od fanoušků pro fanoušky. Seriál dostal zelenou po pěti letech

„Tato spolupráce je opravdu neuvěřitelným zlatem. Far Cry je psychologický thriller, který se nebojí ukázat nejtemnější a nejabsurdnější stránky lidské povahy, což perfektně ladí s odvážným a nebojácným stylem stanice FX,“ uvedla vedoucí obsahu filmové a televizní divize Ubisoftu Margaret Boykin.

Dokud se oznámení znovu oficiálně neobjeví, jde samozřejmě zatím o jistou formu spekulací. Adaptace nicméně potvrzuje snahy Ubisoftu, který se snaží maximálně zaměřit na své tři nejsilnější značky, kam spadá vedle Far Cry ještě Assassin's Creed a Rainbow Six. A jelikož nedávno oznámil hraný seriál o boji bratrstva s templáři, dává smysl, že vzdor různým druhům šílenců bude další na řadě.

Nejnovější články