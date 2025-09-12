Far Cry chystá extrakční survival i příběhový díl
zdroj: Ubisoft

Far Cry chystá extrakční survival i příběhový díl

12. 9. 2025 15:00 | autor: Jakub Malchárek

Far Cry 6
O budoucnosti šílených stříleček Far Cry toho bylo předpovězeno mnoho. Největším šiřitelem teorií z různých zdrojů je Tom Henderson a web Insider Gaming, který má často přístup k utajovaným informacím od Ubisoftu. Jen pro shrnutí: Nový Far Cry má běžet na enginu Snowdrop jako Avatar nebo Star Wars Outlaws a má se prý opět odehrávat v tropickém ráji – na ostrově Kimsan v Žlutém moři poblíž Koreje.

Sám šéf Ubisoftu Yves Guillemot na nedávné konferenci v Saúdské Arábii významně nastínil, že budoucnost série se má mnohem více zaměřovat na multiplayer, aby měly díly delší životnost kvůli online prvkům.

Recenze
Far Cry 6 – recenze

Podle dostupných informací se tím myslí především projekt s pracovním názvem Maverick. Ten má být survival střílečkou ve stylu extraction her – vstoupit do lokace, nasbírat kořist a dostat se ven živý. Dějištěm má být divoká Aljaška, kde kromě soupeřů čekají na hráče i nehostinné podmínky, divoká zvířata a údajně také hlídkující jednotky ovládané umělou inteligencí.

Není však jisté, zda tah multiplayerově zaměřeného spin-offu vyjde – podle ohlasů zákulisních zdrojů ze samotných studií hrozí, že Maverick bude působit spíš jako snaha využít značku, než nabídnout něco skutečně nového.

Vedle toho Ubisoft vyvíjí i výše zmíněné, tropické hlavní pokračování série pod označením Blackbird, pravděpodobně Far Cry 7. Příběh by měl mít časový limit, ve kterém musíte zachránit členy své rodiny. Někteří mohou být zabiti, což má ovlivnit příběh. Podobně jako ve Far Cry 5, budete čelit konspiračnímu kultu Synové pravdy.

zdroj: vlastní video redakce

Poslední Far Cry 6 vyšel v roce 2021 a i přes lákadlo v podobě Giancarla Esposita v roli hlavního záporaka, nás příliš neohromil. „Megalomanský produkt, který se vršením obsahu zuby nehty brání důležitým změnám v samotném jádru. Není to zrovna dobrá střílečka, ale zato vás zahltí milionem relativně zábavných aktivit,“ napsal Pavel Makal v recenzi.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
