Z Aljašky do tropického ráje. Nový Far Cry se prý bude odehrávat na ostrovech ve Žlutém moři

29. 9. 2023 10:46 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Známý insider a leaker Tom Henderson přišel s velkou dávkou interních informací o Far Cry 7. Než se ale pustíme do analýzy jeho tvrzení, je dobré poznamenat, že Henderson o novém Far Cry informoval už v lednu a zdá se, že z původních předpovědí se nevyplnilo vůbec nic. Tak jen pozor, že i v tomto případě může jít o dost divoké spekulace.

Největší změna bude prý technická. Pokračování úspěšných stříleček už nepoběží na enginu Dunia, ale čarokrásnou přírodu vykreslí software Snowdrop, na kterém běží například The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora a poběží na něm i Star Wars: Outlaws. Místo mrazivé Aljašky, kterou Henderson předpovídal v lednu, se ale opět podíváme do tropického ráje na fiktivní ostrov Kimsan, který by měl ležet ve Žlutém moři poblíž Koreje.

Za příběhem nás bude tentokrát má hnát časový limit. Musíte totiž zachránit unesené členy své rodiny. Na celou akci máte ale jenom 72 hodin, což údajně bude 24 hodin herního času. Otevřený svět umožní zachraňovat rodinné příslušníky v různém pořadí. Někteří mohou být zabiti, což má ovlivnit příběh. Podobně jako ve Far Cry 5, budete čelit konspiračnímu kultu Synové pravdy.

Hra by měla mít zajímavou mechaniku výslechu, kdy se různými nátlakovými metodami budete snažit vypáčit z nepřátel různé informace o tom, kde drží rukojmí, o tajných přístupových cestách a podobně. Jenže někdy vám protivníci mohou lhát a místo žádaných informací vás vlákají rovnou do pasti, nebo vás vyšlou na špatnou část ostrova. Hraje se totiž v prvé řadě o čas.

Byť představa zasněžené Aljašky se survival prvky přežití v zasněžené divočině mě osobně lákala víc, než další tropický ostrov, ve výsledku bude důležité, jestli Ubisoft s novým Far Cry dokáže zásadněji změnit zaběhnutou formulku značky. Už Far Cry 6 totiž notně ukazoval, že herním principům dochází dech a potřebovaly by nakopnout něčím novým a neotřelým.