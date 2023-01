Far Cry 7 se možná bude odehrávat na Aljašce. Chystá se i multiplayer

27. 1. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli série stříleček Far Cry něco zvládá bravurně, jsou to zajímavá herní prostředí jejích otevřených světů. Ať už to je africká savana ve Far Cry 2, pacifické ostrovy Far Cry 3, himalájský Kyrat v dílu čtvrtém, jehličnatými lesy posetá Montana ve Far Cry 5 nebo naposled Karibik v šestém díle. Jestli něco Ubisoft umí, jsou to dechberoucí a zajímavá zasazení.

Prosluněné pláže a zarostlé džungle ostrova Yara, jehož obyvatele ve Far Cry 6 utlačuje ďábelský diktátor Anton Castillo, by v dalším díle měly vystřídat odlehlé, zasněžené pláně Aljašky. Informaci přinesl známý insider Tom Henderson.

zdroj: Vlastní foto autora

Dle jeho zdrojů se v Ubisoftu momentálně pracuje na rovnou dvou titulech ze série Far Cry, které vycházejí ze stejné hry. Údajně se tedy chystá plnohodnotný sedmý díl a samostatně stojící multiplayer. Obě hry by pak měly zpracovávat boj o přežití v nehostinné divočině Aljašky.

Multiplayer by podle Hendersonových informací měl pracovat s mechanismy permanentní smrti, systémem omezeného úložného prostoru a dynamickými úkoly skrz kontrakty. Nápad na střílečku se survival prvky přitom v Ubisoftu koluje už nějaký dobu. Podle interního průzkumu se o podobném zasazení spekulovalo už v roce 2015.

Existenci projektu, který se točí kolem Far Cry, omylem prozradil už v listopadu loňského roku dabér Alex Fernandez. Ten si ve Far Cry 6 zahrál exšpióna a výrobce zbraní Juana Corteze. Na Twitteru zveřejnil fotku z dabérského studia, kde na obrazovce zrovna svítí replika: „Nepřátelský agent aktivoval sonar. Kéž bychom měli taková udělátka v KGB.“ Hláška jistě zavání multiplayerem, ale stejně tak by mohlo jít o samostatné DLC. Snímek dabéra je tak dalším dílkem do skládačky kolem budoucnosti populární série.

Prozatímní datum vydání je prý naplánováné na rok 2025, což se možná zdá relativně blízko, jenže Ubisoft je notoricky známý svými odklady.