Ubisoft změnil strategii, ale Beyond Good & Evil 2 stále žije

17. 1. 2023 11:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Beyond Good & Evil 2 se pomalu stává tím bájným titulem, u kterého se lidé vsází, zda vůbec někdy vyjde. Ostatně první informace o hře se datují až do roku 2008. Od té doby občas Ubisoft uveřejnil nějaké to video se záběry z hraní, avšak v roce 2018 měl být podle spekulací celý projekt restartován a vývoj měl tehdy začít odznova.

Nicméně Ubisoft i nadále fanoušky ujišťuje, že se na titulu stále pracuje. Třeba loni projekt získal novou hlavní scenáristku, ale zároveň se stal nejdéle odkládaným videoherním titulem historie, kdy předehnal nechvalně známé Duke Nukem Forever.

V minulém týdnu jste se mohli dočíst o změně strategie Ubisoftu. Nedávné hry vydavatelství nenaplnily očekávání společnosti a ta se začala potýkat s finančními problémy. V důsledku těchto změn došlo k dalšímu odkladu pirátského Skull and Bones (další titul zaseknutý ve vývojovém očistci), zatímco se firma chce zaměřit na své známé značky, tudíž zrušila tři dosud neoznámené projekty.

Jak to ale vypadá, Beyond Good & Evil 2 žije dál. Nebo to alespoň tvrdí mluvčí Ubisoftu webu Eurogamer. Podle něho vývoj i nadále probíhá a tvůrčí uskupení prý tvrdě pracuje na tom, aby naplnilo nemalé ambice, které jsou s titulem spojeny. Stále však není známé ani hrubé datum vydání. Víme jen, že to rozhodně nebude nikterak brzy.

Zároveň není vyloučené, že pokud se Ubisoftu nebude dařit i nadále, může v budoucnu zaříznout i tento „prokletý“ projekt. Fanouškům tedy nezbývá než doufat, že se jednoho dne vytouženého pokračování opravdu dočkají a snad i zvládne naplnit všechna jejich očekávání. Ačkoliv udržet si tuhle víru může být s plynoucím časem pořád náročnější.

Čekání si ale stále můžete zkrátit třeba s prvním dílem, ze kterého jsme před několika lety v očekávání druhého dílu natočili LongPlay.

zdroj: Vlastní