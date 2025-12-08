Existence duchovních nástupců Criterionu visí na vlásku. Three Fields čeká propouštění
zdroj: Three Fields Entertainment

Existence duchovních nástupců Criterionu visí na vlásku. Three Fields čeká propouštění

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

8. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Wreckreation
Wreckreation
Wreckreation
Galerie

Three Fields Entertainment, vedené bývalou šéfkou Criterionu Fionou Sperry, vydalo před měsícem jejich doposud nejambicióznější arkádové závody Wreckreation, které spojovaly příchutě Burnoutu a Trackmanie. Přijetí bylo vlažnější, což potvrdil i Patrik ve své recenzi, kde vytýkal prázdnost a slabý jízdní model. Prázdnota se měla zaplnit důslednou podporou po vydání, jenomže ta je teď nejistá stejně jako existence studia

Sperry na platformě X sdílela náročný vzkaz o tom, že musela svým zaměstnancům předat oznámení o možném propouštění a dost možná i konci celého týmu. Důvodem je finanční stránka, kdy vydavatelství THQ Nordic údajně mělo ztratit zájem o jejich hru a práce za letošní rok i podporu po vydání si celek platil z vlastních financí. Navíc peníze z prodejů mají být v nedohlednu.

„Coby nezávislé studio nebudeme v dohledné budoucnosti mít žádné příjmy z prodejů hry. Většinu letošního roku a veškerý obsah po uvedení na trh jsme museli financovat z vlastních zdrojů. Bez nadšení a finanční podpory našeho vydavatele, která by nám umožnila pokračovat ve vývoji, nemůžeme studio v jeho současné podobě udržet. Rozhodnutí ale bylo neuvěřitelně bolestivé,“ napsala Sperry.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 &amp; 2 Remastered
Novinky
Třetí propouštění v Eidosu s sebou do hrobu vzalo i novou Legacy of Kain

Současně dodává, že tým připravoval hromadu dodatečného obsahu, úpravy na základě fanouškovské odezvy a vyhlížel lepší budoucnost. Ředitelka je pyšná na své zaměstnance a stále věří, že se titulu třeba ujme někdo další. Aby tomu šla naproti, v příspěvku sdílela video prezentující plány a chystané novinky. Kdyby to nevyšlo, alespoň má sloužit jako připomínka jejich vize, schopností i nadšení.

Je tak reálně možné, že chystaná prosincová aktualizace, která do hry přidá podporu hraní mezi platformami, bude poslední. Tým nicméně dělá všechno proto, aby na vlastní náklady vydal aspoň tu a hráči po celém světě si mohli užít svět, který společně vytvořili.

Nešťastná situace je s největší pravděpodobností důsledkem pokračujícího šetření mateřského Embraceru, který nedávno znovu odebral několik zaměstnanců v Eidosu a ohrozil budoucnost značek Deux Ex a Legacy of Kain.

Smarty.cz
Tagy:
akční Závodní multiplayer bouračka splitscreen
Zdroje:
PC Gamer, Three Fields Entertainment
Hry:
Wreckreation
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení

Nejnovější články