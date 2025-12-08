Existence duchovních nástupců Criterionu visí na vlásku. Three Fields čeká propouštění

Three Fields Entertainment, vedené bývalou šéfkou Criterionu Fionou Sperry, vydalo před měsícem jejich doposud nejambicióznější arkádové závody Wreckreation, které spojovaly příchutě Burnoutu a Trackmanie. Přijetí bylo vlažnější, což potvrdil i Patrik ve své recenzi, kde vytýkal prázdnost a slabý jízdní model. Prázdnota se měla zaplnit důslednou podporou po vydání, jenomže ta je teď nejistá stejně jako existence studia
Sperry na platformě X sdílela náročný vzkaz o tom, že musela svým zaměstnancům předat oznámení o možném propouštění a dost možná i konci celého týmu. Důvodem je finanční stránka, kdy vydavatelství THQ Nordic údajně mělo ztratit zájem o jejich hru a práce za letošní rok i podporu po vydání si celek platil z vlastních financí. Navíc peníze z prodejů mají být v nedohlednu.
„Coby nezávislé studio nebudeme v dohledné budoucnosti mít žádné příjmy z prodejů hry. Většinu letošního roku a veškerý obsah po uvedení na trh jsme museli financovat z vlastních zdrojů. Bez nadšení a finanční podpory našeho vydavatele, která by nám umožnila pokračovat ve vývoji, nemůžeme studio v jeho současné podobě udržet. Rozhodnutí ale bylo neuvěřitelně bolestivé,“ napsala Sperry.
Současně dodává, že tým připravoval hromadu dodatečného obsahu, úpravy na základě fanouškovské odezvy a vyhlížel lepší budoucnost. Ředitelka je pyšná na své zaměstnance a stále věří, že se titulu třeba ujme někdo další. Aby tomu šla naproti, v příspěvku sdílela video prezentující plány a chystané novinky. Kdyby to nevyšlo, alespoň má sloužit jako připomínka jejich vize, schopností i nadšení.
Je tak reálně možné, že chystaná prosincová aktualizace, která do hry přidá podporu hraní mezi platformami, bude poslední. Tým nicméně dělá všechno proto, aby na vlastní náklady vydal aspoň tu a hráči po celém světě si mohli užít svět, který společně vytvořili.
Nešťastná situace je s největší pravděpodobností důsledkem pokračujícího šetření mateřského Embraceru, který nedávno znovu odebral několik zaměstnanců v Eidosu a ohrozil budoucnost značek Deux Ex a Legacy of Kain.