Třetí propouštění v Eidosu s sebou do hrobu vzalo i novou Legacy of Kain

4. 12. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Vypadá to, že v Eidos Montréal znovu došlo k propouštění – už třetímu od roku 2024. Na Redditu si toho všimli fanoušci z komunity věnující se únikům. Studio také mělo zrušit další vlastní rozjeté projekty a transformuje se v tým, který bude pomáhat na jiných značkách.

Studio poprvé zasáhly škrty začátkem roku 2024, které s sebou vzaly i nově rozpracovaný Deus Ex, který byl zrušený skupinou Embracer. Později se ukázalo, že projekt nabídli i jiným vydavatelům, ale žádný z nich nechtěl sérii považovanou za příliš okrajovou financovat. Další rána přišla letos na jaře, kdy Eidos Montréal propustil zhruba 75 lidí – tedy asi čtvrtinu studia – po dokončení prací na rebootu Fable od Playground Games.

Kolik zaměstnanců studio opustilo tentokrát, zatím není jisté, ale z aktualizovaných životopisů některých z nich vyplývá, že pracovali na temném akčním RPG se souboji na blízko, parkourovými prvky a upírskou tematikou. Mělo jít o oživení známé značky, podle dostupných náznaků téměř jistě Legacy of Kain.

Legenda o světě Nosgothu se po dlouhém odpočinku vrátila v remasteru prvních dvou dílů na konci loňského roku. Po neúspěšném multiplayerovém spin-offu Nosgoth a po následném odkoupení práv od Square Enix se chvíli zdálo, že Crystal Dynamics a Eidos Montréal mají s upírskou značkou plány. Vznik remasterů Soul Reaverů naznačoval snahu značku znovu připomenout a zjistit, jaký je o ni zájem. Ambicióznější pokus o návrat série ale zřejmě skončil v šuplíku.

Studio od roku 2021, kdy vydalo Guardians of the Galaxy, nepřineslo vlastní velkou hru. Funguje už jen jako podpůrný tým, například u Grounded 2 po boku Obsidianu. Celá situace nabízí otázky o budoucnosti studia, které stálo u zrodu sérií jako Deus Ex a dlouho se drželo mezi nejvýraznějšími značkami západního AAA vývoje. Propouštění, rušení projektů i nejisté další kroky bohužel naznačují, že návrat velkých značek od Eidos Montréal je momentálně dál než kdy dřív.

