Eidos-Montréal v druhé vlně propouštění nechává jít skoro čtvrtinu zaměstnanců

Eidos-Montréal, studio vlastněné skupinou Embracer, které aktuálně pomáhá s rebootem Fable pro Microsoft, oznámilo, že propustí zhruba 75 zaměstnanců. Jako důvod uvádí nedostatek projektů, které by vyžadovaly jejich pracovní sílu. Jde o zhruba čtvrtinu lidí, kteří ve firmě pracují.

Rozhodnutí následující po loňském propouštění 97 lidí firma zveřejnila na sociálních sítích. „Dnes jsme oznámili našim zaměstnancům, že musíme propustit až 75 velmi vážených kolegů,“ uvedlo studio. „Jeden z našich projektů končí a bohužel nemáme možnost tyto pracovníky přesunout na jiné rozběhnuté projekty. Toto rozhodnutí rozhodně není odrazem jejich schopností nebo oddanosti.“

Today, we informed our studio staff that we are going to let go up to 75 valuable members, as one of our mandates is coming to an end. It is not a reflection of their dedication or skills, but unfortunately, we don’t have the capacity to entirely reallocate them (cont) pic.twitter.com/uzgWiHYnP8