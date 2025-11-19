EA mění strategii. F1 26 nebude samostatná hra, ale placené rozšíření pro F1 25
Vydavatelství Electronic Arts oznámilo, že na příští rok nechystá tradiční ročník F1 26, ale pouze rozšíření pro letošní F1 25. Půjde o odklon od dosavadního modelu každoročního vydávání, který série dodržovala od chvíle, kdy EA před čtyřmi lety odkoupila studio Codemasters.

Black Panther logo
Novinky
EA ruší hru s Black Pantherem a zavírá studio Cliffhanger. V ohrožení jsou i Codemasters

Podle seniorního kreativního ředitele Codemasters Leeho Mathera je krok součástí strategického restartu série F1. Studio se tak rozhodlo přeskočit plnohodnotný nový díl pro nadcházející rok a místo něj připravit placený balíček obsahu, který pokryje nadcházející sezónu. V roce 2027 pak dorazí úplně nová hra, která má podle Mathera vypadat a působit odlišně, a především se má i jinak hrát.

Mather zároveň ujišťuje, že závodní série zůstává jednou z priorit studia. „F1 25 byla mimořádně úspěšná, poháněná vášní fanoušků a energií samotného sportu,“ uvedl. „S pokračujícím růstem Formule 1 je teď vhodný čas zaměřit se na budoucnost. Jsme plně oddaní značce EA Sports F1. Náš víceletý plán staví na letošním úspěchu prostřednictvím rozšíření pro rok 2026 a zároveň přepracovává celkovou podobu série pro rok 2027 tak, abychom hráčům po celém světě nabídli co nejvíc možností.“

zdroj: Electronic Arts

Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy samotný šampionát F1 čekají výrazné změny. Rok 2026 přinese zcela novou sadu pravidel, která mají změnit dynamiku závodění i podobu vozů. Je tak trochu ironické, že právě v roce tak zásadních novinek hráči nedostanou samostatnou hru, která by změny reflektovala. Bude jistě zajímavé sledovat, jak věrně dokáže nová pravidla zachytit obsahové rozšíření.

F1 25
Recenze
F1 25 – recenze zase o něco lepších formulí

EA neuvedla, do jaké míry se tyto novinky do rozšíření promítnou, ani jak přesně je plánuje implementovat. Zřejmé zatím není ani to, zda má na vývoj série výraznější dopad nedávné propouštění v Codemasters, které EA potvrdila na jaře současně s ukončením spolupráce s WRC.

Dalším velkým otazníkem zůstává i budoucnost celé značky pod novými vlastníky. V září vyšlo najevo, že EA bude odkoupena za víc než 1 bilion korun skupinou investorů, mezi nimiž figuruje i saúdský investiční fond. Transakce má být dokončená v příštích letech. Jestli a jak se tato změna promítne do dlouhodobé strategie stávajících sportovních sérií, zatím není jasné.

