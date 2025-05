EA ruší hru s Black Pantherem a zavírá studio Cliffhanger. V ohrožení jsou i Codemasters

29. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hry se superhrdiny dostávají další podpásovku. Po konci studia Monolith a zrušení Wonder Woman, se do gilotiny dostala hlava i Black Panthera a studia Cliffhanger Games, které spadá pod EA. podle zjištění herního serveru IGN zaměstnanci obdrželi e-mail od šéfky EA Entertainment, ve které mstojí, že tyto změny jsou prováděny s cílem soustředit tvůrčí energii na nejvýznamnější příležitosti k růstu.

Kromě uzavření Cliffhanger Games propouští EA také některé zaměstnance v interních týmech. Zprávy přicházejí jen měsíc po vyhazovech v úspěšném studiu Respawn. IGN má informace, že škrty nejsou tak rozsáhlé jak předchozí vlna propouštění, kdy přišlo o práci kolem 300 lidí.

Ze studií pod EA se taky nedávno propouštělo u závodních mistrů Codemasters, kteří se kvůli tomu rozhodli přerušit veškeré práce na rally hrách a licence WRC přešla pod francouzský Nacon. S Codemasters se pojí taky černá předpověď insidera eXtas1s, podle jehož zdrojů čeká studio taky konec. „Dozvěděl jsem se, že se chystá přibližně 400 dalších propuštění v EA, úplné uzavření hlavního sídla Codemasters a přesun tamních vývojářů do týmu EA Sports (F1) a zároveň do vývoje nového Need for Speed, který už je v produkci,“ uvádí insider.

Ze superhrdinských her tak momentálně víme o vývoji akční adventury Iron Man od EA Motive, Wolverina od Insomniacu a Marvel 1943: Rise of the Hydra. Black Panther by se tak měl objevit alespoň v poslední jmenované po boku Kapitána Ameriky.