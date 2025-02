Masakr u Warnerů. Končí studia Monolith, Player First a WB San Diego

25. 2. 2025 21:39 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vydavatelství Warner Bros. Games zavírá studia Monolith Productions, Player First Games a pobočku v San Diegu. Informaci přinesl Jason Schreier za Bloomberg, mateřská firma ji už ale potvrdila, včetně nastínění nejbližší budoucnosti her pod logem WB.

„Museli jsme učinit velmi obtížná rozhodnutí ohledně struktury našich studií a investic, abychom vytvořili ty nejlepší hry z našich klíčových značek – Harry Potter, Mortal Kombat, DC a Game of Thrones,“ říká mluvčí Warner Bros. Games ve vyjádření.

S koncem Monolith Productions se ruší také veškeré práce na akční adventuře Wonder Woman. Monolith spadalo pod Warnery od roku 2004, studio patřilo mezi herní stálice, které je podepsané pod legendami jako Blood, No One Lives Forever, FEAR, Condemned: Criminal Origins a nejčerstvěji hrami ze světa Pána prstenů – Shadow of Mordor a Shadow of War.

Právě poslední dvě jmenované využívaly patentovaný systém Nemesis, ve kterém si protivníci pamatovali vaše činy a podle toho upravovali své taktiky boje a hlášky. Systém měl být použitý taky v připravované Wonder Woman, jenže projekt se ocitl ve vývojovém pekle a podle neoficiálních zpráv si před svým zrušením prošel na začátku loňského roku restartem. Patent na herní mechanismus mají Warner Bros. držet až do roku 2036.

Černá stuha vlaje i nad Player First Games, tvůrci online rubačky MultiVersus, která již dříve ohlásila klinickou smrt na 30. května, kdy s poslední sezónou zhasnou i servery. Warneři studio koupili teprve loni v červenci, podařilo se je zruinovat ani ne za půl roku. Stejný osud postihl pobočku WB San Diego zaměřenou na mobilní hry.

Pod Warnery patří taky britští Rocksteady, kteří by teda měli pracovat na novém Batmanovi. Ve světle čerstvých zpráv je ale možné, že se ještě před koncem fiskálního roku taky dozvíme o jejich konci, byť by se mohl a měl Batman vejít do kvarteta Harry Potter, DC, Mortal Kombat a Lord of the Rings, na který chce nyní Warner Bros. sázet. Ovšem sázka na hry jako služby se zábavnímu gigantovi šeredně vymstila.