Konec MultiVersus. Hra dostane poslední sezónu a pak zmizí z digitálních obchodů

3. 2. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na Warner Bros. padají temné časy. Po pohádkovém úspěchu Hogwarts Legacy se firma plácá v nepovedených hrách jako službách, o které nikdo nemá zájem, a v nichž akorát topí peníze. O fiasku Suicide Squad jsme psali už několikrát, selhání dokonce stálo místo šéfa Warner Bros. Games. A teď se schyluje k pohřbu i u další hry – bojovky MultiVersus.

„Naše nadcházející sezóna bude zároveň poslední. Všechny online funkce budou k dispozici do konce 5. sezóny, tedy do 30. května. Pak budete mít možnost hrát MultiVersus offline, musíte pro to ale stáhnout update a aspoň jednou se do hry mezitím přihlásit. Není taky možné ve hře platit reálnými penězi a po 30. květnu hra nepůjde stáhnout z PS Store, Microsoft Store, Steamu ani Epic Games Store,“ stojí v oznámení na oficiální stránce hry.

Důvod Player First Games ani Warneři neuvádějí, ale není těžké si domyslet, že MultiVersus zkrátka nevydělává. Při vydání loni v květnu ke hře jen na Steamu usedlo na 114 tisíc hráčů zároveň, v posledních týdnech už ale čísla klesla k tisícovce.

Je dobré připomenout, že MultiVersus mělo taky pohnutý vývojový cyklus. Hra totiž poprvé vyšla už v červenci 2022, Warner Bros. Games ji pak v červnu 2023 stáhli z obchodů. Necelý rok, kdy byla venku, nazvali otevřenou betou a vrátili se k rýsovacím prknům, aby ji znovu vydali o skoro další rok později. Nutno podotknout, že už za menšího zájmu hráčů.

Poslední 5. sezóna do hry přidá dvě nové postavy, superhrdinu Aquamana a Lolu Bunny.