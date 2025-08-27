Definitivní konec Need for Speed? Criterion mění název

Zdá se, že se černé scénáře potvrdily a kultovní značka Need for Speed jde k ledu. Studio Criterion, které za sérií stálo, mění směr. Tvůrci legendárního Burnoutu a od roku 2010 garanti slavné závodní série byli oficiálně přejmenováni na Criterion – A Battlefield Studio, což dává jasně najevo, že jejich budoucnost patří válečné značce od EA.
Nejde asi o žádné překvapení, o možném konci Need for Speed se spekulovalo už od loňského roku. I když se samozřejmě nedá vyloučit, že se arkádové závody někdy v budoucnu vrátí, pokračování se patrně v příštích několika letech nedočkáme.
Criterion má se střílečkami zkušenosti, změna zaměření tedy v jejich případě není až tak šokující. Vzpomenout můžeme například famózní Black z éry PlayStation 2, pomáhali ale i při tvorbě battle royale pro Battlefield V. V dnešní nesnadné době, kdy osudy spousty studií visí na vlásku, můžeme být vlastně rádi, že je budoucnost legendárních tvůrců snad v bezpečí.
Se závodními hrami je to pod EA obecně dost nahnuté. V květnu skončila rallye série EA Sports WRC, v Codemasters se mezitím nevybíravě kuchalo a otazník tím pádem visí i nad příštím ročníkem F1.