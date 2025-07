Uložila EA sérii Need for Speed k ledu? Mlčení vydavatele budí obavy

14. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Need for Speed: Unbound sice mělo své problémy, ale Patrika v době vydání okouzlilo natolik, že se mu nebál dát devítku s nadšeným očekáváním toho, co přinese série příště. Jenomže od zatím posledního dílu kultovní závodní série utekla už spousta vody a EA kolem ní spíše mlčí. Ba dokonce se objevují spekulace, že vydavatelství značku uložilo k ledu.

S obavami se ozval Matthew Everingham, jeden z přispěvatelů webu Speedhunters, který se zaměřuje na komunitu kolem hry a je navíc oficiálně podporovaný vydavatelstvím. Na něm poslední příspěvek vyšel letos v dubnu, a od té doby kolem série panovalo podezřelé ticho, které autor prolomil až nyní.

Na Instagramu uvedl nepříjemnou zprávu o tom, že EA dle jeho informací pozastavila vývoj série Need for Speed, což se projevilo mimo jiné tím, že ukončila financování stránky. Součástí příspěvku je ještě poděkování všem autorům i čtenářům, stejně jako několik fotografií, které Everingham pořídil na akcích se sérií spjatých.

Společně s rozloučením zavřel také internetový obchod. EA se k záležitosti ještě oficiálně nevyjádřila. Sociální sítě Speedhunters, které údajně spravovalo samotné vydavatelství, přišly o profilové fotky, místo nich aktuálně uvidíte pouze prázdné černé obrázky.

Zvěsti navíc podporují i dřívější zprávy, že vývojářské studio Criterion, které stojí za posledními Need for Speed, přesměrovalo lidské zdroje k vývoji nového Battlefieldu. Na něm kromě závodních mistrů pracují společně s DICE a Motive. Dění v celém herním průmyslu, kdy se pořád propouští a ruší projekty, však zvěstuje apokalyptičtější scénář. I s ohledem na květnové zaříznutí rallye série EA Sports WRC pod stejným vydavatelem.