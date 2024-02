Need for Speed Unbound oživí prvky z Hot Pursuit a Underground

20. 2. 2024 15:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Předloňské Need for Speed Unbound letos čeká druhý rok obsahové podpory, který se ponese ve znamení 30. výročí závodní série. Studio Criterion si je ale prý dobře vědomé toho, že značka pro každého znamená něco trochu jiného – někdo nejvíc vzpomíná na rivalitu s Eastsiders v Need for Speed: Underground, jiný nedá dopustit na pouliční závody v Most Wanted, anebo možná zamačkáváte slzu po úplně prvním dílu z roku 1994.

Tým nemůže najednou vyhovět úplně všem, ale hodlá pružně reagovat na zpětnou vazbu a přinášet různorodé zážitky, které by se mohly zalíbit veteránům i nováčkům. V létě se tak můžete těšit na obsah inspirovaný Need for Speed: Underground v sezóně Drift & Drag, na podzim potom na honičky s policií v rázu Need for Speed: Hot Pursuit.

V průběhu letošního roku by Need for Speed Unbound měly rozšířit čtyři sezóny novinek, každá s vlastním režimem či herním mechanismem, dvěma plně přizpůsobitelnými vozidly a season passem. K tomu můžete průběžně počítat s různými eventy, výzvami, týdenními playlisty tratí a dalšími menšími updaty.

První balíček Head to Head ve spolupráci s Audi dorazí ještě během února. Naopak o tom posledním, říjnovém, zatím ještě nic podrobnějšího nevíme.

zdroj: Criterion Games

„Need for Speed Unbound vrací na výsluní sérii, která se posledních deset let marně snažila najít cestu na vrchol, z nějž kdysi dávno spadla. Kombinace nádherné realistické grafiky a anime prvků je svěží a funguje, příběh je konečně nenucený a jízda je po všech stránkách skvělá, nemluvě o výborně vystavěném otevřeném světě a jeho aktivitách. Po všech stránkách skvělá závodní arkáda,“ napsal o Unbound v recenzi před rokem Patrik. Druhý rok podpory tedy nabízí ideální záminku, proč se do povedených závodů po čase zase vrátit.