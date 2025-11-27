Cyberpunk 2077 prodal 35 milionů kopií, a to rychleji než Zaklínač 3

CD Projekt Red má další důvod k radosti. Cyberpunk 2077 podle nejnovějších údajů prodal víc než 35 milionů kopií, milníku dokonce dosáhl rychleji než Zaklínač 3: Divoký hon. Polské studio se úspěchem pochlubilo v nejnovější finanční zprávě, doprovodném videu i na sociálních sítích.
Finanční ředitel společnosti Piotr Nielubowicz k výsledkům dodává: „Jde o lepší výsledek, než jakého dosáhl Zaklínač 3 ve stejném časovém úseku po vydání. Cyberpunk je momentálně naším hlavním zdrojem příjmů a zároveň pokračujeme v rozšiřování jeho dostupnosti.“ Naráží tím na nedávné vydání hry na Switchi 2, ale také na verzi pro Mac i na zařazení do předplatného PlayStation Plus.
Díky těmto krokům studiu výrazně vzrostly tržby, a to nad úroveň, které dosahovaly v roce 2023 po vydání rozšíření Phantom Liberty spojeného s velkým technickým a obsahovým přepracováním celé hry. Příběh Cyberpunku 2077 tak pokračuje jako jeden z největších herních obratů vůbec, kdy se mu po problematickém startu povedlo zařadit mezi nejúspěšnější projekty studia. A to jeho komerční životnost zřejmě ani zdaleka nekončí.
Zároveň se naplno rozbíhají práce na plnohodnotném pokračování. Tým vyvíjející Cyberpunk 2 podle aktuálních dat (slide číslo 5) čítá už 135 vývojářů. Projekt nedávno vstoupil do fáze plné produkce. CD Projekt Red se však přesto i nadále soustředí zejména na Zaklínače 4, na němž aktuálně pracuje celkem 447 lidí.
Čtvrtý díl legendárního fantasy RPG se letos připomněl technologickým demem v Unreal Enginu 5.6, u kterého studio zdůraznilo, že běželo na PlayStationu 5 v 60 snímcích za sekundu. Hra s Ciri v hlavní roli se navíc objevila mezi nominacemi v kategorii nejočekávanější hry letošních The Game Awards, což vedení CD Projektu rovněž komentuje: „Nominace Zaklínače 4 v kategorii nejočekávanější hra nás těší, a to i přesto, že jsme ještě nespustili plnohodnotnou marketingovou kampaň. Ukazuje to, jak silná očekávání čtvrtý díl vzbuzuje,“ uvedl Nielubowicz.