Zaklínač 4 získává významnou českou posilu. Do CD Projektu přechází veterán z Warhorse

V posledních letech se herní průmysl potýká s nepříjemným trendem propouštění, kdy o svou práci přichází desítky tisíc zaměstnanců. Někteří se postavili na vlastní nohy a založili vlastní studia, jiní z herního průmyslu odešli. I proto je příjemné, když člověk taky jednou může psát o přesunu, na který došlo z vlastní vůle. A nejde o ledajaký přestup.
Český vývojář Karel Kolmann se na svém LinkedInu pochlubil tím, že po dlouhých osmi letech odešel ze studia Warhorse, aby čelil nové výzvě. A jelikož Kolmann míří k výšinám, stal se seniorním designérem questů pro jednu z nejočekávanějších her současnosti – Zaklínači 4.
CD Projekt Red tímto získal další silnou českou posilu, která se značně podílela na podobě Kingdom Come: Deliverance a Kingdom Come: Deliverance II. Pro ně Kolmann vytvořil přes desítku úkolů, navrhoval systém zločinu a v podstatě kompletně vymyslel hardcore režim pro druhý díl.
Na čtvrtém Zaklínači se pracuje minimálně od roku 2022, nicméně do fáze plnohodnotného vývoje pokročil až loni. A jelikož společnost nadále nabírá lidí na podobné klíčové pozice, mají v CD Projektu ještě hodně práce před sebou, takže vydání pokračování s Ciri v hlavní roli můžeme očekávat nejdříve v roce 2027, spíše 2028.
Vzhledem k tomu, že CD Projekt RED sídlí v Polsku, není logicky nová posila jediným pracovníkem z našich luhů a hájů. Ve firmě působí třeba Gabriela Pešková coby grafická designérka, Vítězslav Miech jako herní designér či Jan Huňka jako manažer oddělení implementujícího herní design. Takže až budete v kůži Ciri bojovat s monstry, vzpomeňte si i na tyhle zlaté české ručičky.