Co jste našli v záchodě? Borderlands 4 zveřejňují šílené statistiky
zdroj: Gearbox

18. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Borderlands 4 je venku teprve pár dní a planeta Kairos už se změnila v ráj pro hledače pokladů. Zatímco naše recenze by měla vyjít dneska, Gearbox zveřejnil první várku statistik, které ukazují, kam až jsou hráči ochotní zajít pro trochu lootu.

Podle čísel se největší překvapení skrývalo na záchodech – z nich si hráči odnesli přes milion a půl předmětů, což je dvakrát tolik, než kolik kořisti hráči objevili v koších na odpadky. A pak, že se nevyplácí ušpinit se. Kralovaly ovšem tradiční červené truhly, jen během prvního víkendu z nich hráči vybrali téměř patnáct milionů předmětů.

Borderlands 4 statistiky zdroj: Gearbox

Taková honba za poklady se ale neobešla bez obětí. Výbušné sudy poslaly na onen svět přes dva miliony hráčů, nešťastně vržené granáty pak více než dvakrát tolik. Smrt v toxickém slizu byla méně častá (necelých 350 tisíc případů), ale rozhodně patřila k těm bolestivějším.

Na válečnou vřavu doplatily i stroje – během pár dnů padlo přes šestnáct milionů vozidel. Hráči se pokusili pokořit na 63 milionů bossů a ve většině případů slavili úspěch. Přesto se našlo i přes šestnáct milionů soubojů, v nichž vítězství zůstalo na straně protivníků.

V rámci oslav prvního víkendu Gearbox přihodil bonusový kód na balíček Break Free a dva skiny pro drona ECHO-4: JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R.

Téma
Jak hodnotí ve světě Borderlands 4?

Kritici byli se hrou převážně spokojeni, výtky putovaly zejména na adresu špatné optimalizace Unreal Enginu 5. O tradiční kontroverzi se pak postaral sám šéf Gearboxu Randy Pitchford, který kritiku bagatelizuje a tvrdí, že hra běží optimálně a přesně tak, jak zamýšleli.

Borderlands 4 jsou dostupné na Xbox Series X/S, PlayStation 5 a PC. Verze pro Switch 2 dorazí 3. října.

akční střílečka looter shooter
Gearbox
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
