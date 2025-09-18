Co jste našli v záchodě? Borderlands 4 zveřejňují šílené statistiky

Borderlands 4 je venku teprve pár dní a planeta Kairos už se změnila v ráj pro hledače pokladů. Zatímco naše recenze by měla vyjít dneska, Gearbox zveřejnil první várku statistik, které ukazují, kam až jsou hráči ochotní zajít pro trochu lootu.
Podle čísel se největší překvapení skrývalo na záchodech – z nich si hráči odnesli přes milion a půl předmětů, což je dvakrát tolik, než kolik kořisti hráči objevili v koších na odpadky. A pak, že se nevyplácí ušpinit se. Kralovaly ovšem tradiční červené truhly, jen během prvního víkendu z nich hráči vybrali téměř patnáct milionů předmětů.
Taková honba za poklady se ale neobešla bez obětí. Výbušné sudy poslaly na onen svět přes dva miliony hráčů, nešťastně vržené granáty pak více než dvakrát tolik. Smrt v toxickém slizu byla méně častá (necelých 350 tisíc případů), ale rozhodně patřila k těm bolestivějším.
Na válečnou vřavu doplatily i stroje – během pár dnů padlo přes šestnáct milionů vozidel. Hráči se pokusili pokořit na 63 milionů bossů a ve většině případů slavili úspěch. Přesto se našlo i přes šestnáct milionů soubojů, v nichž vítězství zůstalo na straně protivníků.
V rámci oslav prvního víkendu Gearbox přihodil bonusový kód na balíček Break Free a dva skiny pro drona ECHO-4: JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R.
Kritici byli se hrou převážně spokojeni, výtky putovaly zejména na adresu špatné optimalizace Unreal Enginu 5. O tradiční kontroverzi se pak postaral sám šéf Gearboxu Randy Pitchford, který kritiku bagatelizuje a tvrdí, že hra běží optimálně a přesně tak, jak zamýšleli.
Borderlands 4 jsou dostupné na Xbox Series X/S, PlayStation 5 a PC. Verze pro Switch 2 dorazí 3. října.