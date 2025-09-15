Randy Pitchford brání Borderlands 4. Pokračování je dle něj „optimální“

Borderlands 4 vyšlo minulý týden a fanoušci série se do hry vehementně pustili. Zatímco někteří si užívají otevřenější svět a další přísun akce, jiní naráží na problémy. Jedním z nich je už tradiční horší optimalizace na PC, kvůli které někteří hru překřtili na „Stutterlands“ a uživatelské recenze na Steamu se pohybují v kategorii smíšených reakcí. Dle vedoucího studia je nicméně hra i její běh „optimální“.
„Každý hráč na PC musí přijmout realitu vztahu mezi svým hardwarem a tím, co dělá software, který používá. Vytvořili jsme úžasný, zábavný a obrovský kampaňový looter-shooter. Hra je ve skutečnosti zatraceně optimální, což znamená, že software dělá to, co chceme, a to bez zbytečných cyklů se špatnými procesy,“ napsal Randy Pitchford na platformě X.
Uvedl, že PC verze nabízí dostatek možností, jak si svůj zážitek upravit dle svých preferencí. Každý si může vybrat, jestli upřednostní rozlišení, kvalitu textur nebo snímkovací frekvenci. Je dle něho běžné, že minimální požadavky míří na 30 FPS a doporučené na 60 FPS. Majitelé sestav, které se nachází někde uprostřed, pak nemohou očekávat plné detaily, vysoká rozlišení a snímkovou frekvenci. Je zapotřebí udělat několik úprav a některé aspekty obětovat na úkor druhých.
Zároveň přidává informaci o tom, že Borderlands 4 vzniklo s tím, že lidé budou používat technologie jako DLSS nebo FSR. Pokud je z libovolných důvodů nechtějí používat, je to prý jejich volba. Nicméně Pitchford si stojí za tím, že jde o skvělou technologii, jejíž input lag je v reálném světě zanedbatelný.
„Pokud u vás poslední příspěvek vyvolal negativní reakci, jistě jste plní emocí a očekávání, kterým se podle vás nedostává dostatečné pozornosti. Je mi to líto. Ale prosím, přijměte, že hra toho dělá hodně a běží optimálně. A že buď akceptujete určité kompromisy mezi FPS, funkcemi a rozlišením podle svých preferencí, nebo budete i nadále zklamaní,“ dodal.
zdroj: Gearbox
I přesto Pitchford dodal, že tým pracuje na zlepšení výkonu a opravuje několik „skutečných“ problémů pro velmi malé procento lidí. Gearbox mezitím vydal optimalizační návod pro všechny hráče s kartami od Nvidie, kde nabízí několik rad, jak výkon zlepšit. Zároveň upozorňuje, že po každé změně nastavení hra musí zkompilovat shadery, proto se změny plně projeví až klidně po 15 minutách hraní.
Na nátlak hráčů Gearbox také dodatečně upravil hardwarové požadavky. Respektive konečně uvedl, že minimální požadavky s i7-9700 / Ryzenem 7 2700X a grafickými kartami RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT vám pomohou k běhu ve 30 FPS a rozlišení 1080p.
Abyste si mohli užít 1440p a 60 FPS při středních detailech, vyžaduje se už upgrade na i7-12700 / Ryzen 7 5800X a karty o síle RTX 3080 nebo RX 6800 XT. Jestli vám to přijde adekvátní, to už necháme na vás.
Ať už dáte tvůrcům za pravdu, nebo se řadíte k nespokojené části publika, faktem zůstává, že Borderlands 4 se řadí k dalším v řadě her běžících na Unreal Enginu 5, u nichž hráči nejsou spokojení. Na druhé straně si konzolisté stěžují na absenci možnosti úprav zorného pole, kdy je kamera dle některých příliš přiblížená, takže se jim spouští kinetóza. Podle Pitchforda v konzolových verzích nastavení FOV chybí kvůli tomu, aby tím nedošlo ke zvýhodnění některých hráčů, čímž spustil spekulace o multiplayerovém přídavku.