Dojmy z Gamescomu: Borderlands 4 ukazují největší svět série, ale dokáží ho zaplnit?

Série Borderlands je tu s námi už šestnáct let a jen málokterá jiná hra si dokázala vybudovat tak výsostné postavení na poli looter shooterů. Čtvrtý díl dorazí po několika odbočkách, a ne úplně přesvědčivé trojce, takže očekávání jsou spíše zvídavá.
Na Gamescomu jsem měla možnost si hru vyzkoušet ve skupince s trojicí dalších novinářů. Od rozpolcenosti mi ale ukázka příliš nepomohla. Ač z ní byla patrná snaha posouvat koncept někam kupředu, nemůžu se zbavit pocitu, že jde opět o víc toho samého, jen s nově nahozenou fasádou.
Borderlands 4 působí při samotném hraní neuvěřitelně svižně. Pohybové možnosti jsou pestřejší než kdykoli předtím: skok, dvojskok, plavání, šplhání po stěnách, vzdušné úhyby, klouzání i plachtění. V jednu chvíli jsem si připadala spíš jako někde v Doom Eternal, až tak frenetická akce je. Gearbox vás rozhodně do zběsilého tance tlačí. Arény a nepřátelé jsou navržení tak, aby vás nutili často měnit pozici, využívat prostředí a kombinovat schopnosti se zbraněmi.
Samotná střelba je stále tím největším tahákem série. Zbraně mají hmatatelný dopad, rány do hlavy jsou uspokojivé a pocit ze střelby solidní. K drobnějším, ale milým změnám patří proměna slotu na granáty na tzv. ordnance, kam místo klasických vrhacích zbraní můžete sázet i speciální těžké hračky – třeba rotační kulomet nebo diskomet s výbušnou municí.
zdroj: Gearbox
K dispozici jsou čtyři hratelní Vault Hunteři – Amon the Forgeknight, Harlowe, Rafa a Vex the Siren (údajně poslední nová Siréna na dlouhou dobu). Každá postava nabízí unikátní styl, například Harlowe umí rozprostřít stázové pole nebo využívat technologické vychytávky, zatímco Amon hází živelné sekery a kryje tým štítem. V kombinaci s novými možnostmi pohybu a systémem Ordnance bude variabilita týmové souhry znatelně vyšší než v předchozích dílech.
Nepřátelské složení v demu působilo vcelku pestrým dojmem. Od nabíhajících stvoření na blízko, přes snipery a obrněné jednotky, až po specializované minibossy. Různorodost výzev vás nutí přepínat zbraně, využívat prostředí, pružně reagovat a ideálně se taky v týmu různě koordinovat, což nám ve skupince cizích lidí moc nešlo.
Bossové potom působí ambiciózněji. Moje demo končilo v jeskyňovité aréně, kde si obří kočko-květina prošla několika různými fázemi. Včetně momentu, kdy byla podlaha láva, respektive obří otrávené jezero, takže jsme se nad ní museli houpat nad liánami a střílet prakticky jen za letu.
Velkým lákadlem je nová planeta Kairos, údajně největší prostředí v historii série. Unreal Engine 5 Gearboxu umožnil vytvořit plynulý, otevřený svět téměř bez načítání s hustší koncentrací aktivit. Pro přesuny budete mít kromě přitahovacího háku a vzdušných obleků pro plachtění i nové typy vozidel. Navíc s možností vyvolat si dopravní prostředek odkudkoliv.
Borderlands 4 se snaží být nelineární, kdy se mise a vedlejší úkoly objevují dynamicky při průchodu mapou. Fungují podobně jako v MMO – můžete se zapojit do krátkých, asi 5minutových eventů s okamžitou odměnou, kterou si nemusíte nikde dlouze vyzvedávat. Je samozřejmě otázka, jestli se svět povede naplnit skutečně zajímavým obsahem, protože monotónnost tak trochu sžírá celou sérii a likvidace vln protivníků na čas zkrátka nepůsobila nijak objevně.
Zásadní změnou má být odklon od přehnané komedie k suššímu humoru a temnějšímu tónu. Děj se odehrává ve společnosti, která se právě vymanila z fašistického režimu a snaží se najít nový směr. Což zní slibně, série totiž od pádu Handsome Jacka často sklouzávala ke klišé a otravně nadsazeným postavám. V nastavení lze úplně vypnout hlášky Claptrapa, což je pro někoho malý detail, pro jiné možná největší přínos celého dílu.
Díky Unreal Enginu 5 působí hra znatelně moderněji. Stylizovaná cel-shadová grafika si zachovává komiksový vzhled, ale nabízí jemnější detaily, bohatší prostředí. V ukázkách vše běželo plynule, bez technických zádrhelů.
Otázka po mé třičtvrtěhodince ale stále zní: Dokáží u sebe Borderlands 4 udržet hráče desítky, možná i stovky hodin? Nemůžu říct, že by mě od stánku na Gamescomu vývojáři museli po uplynutí časového limitu odtahovat násilím. Základní smyčka „zabíjím, sbírám loot, abych mohla víc zabíjet“ samozřejmě tak nějak funguje, ale co stačilo na žebříčky popularity před šestnácti lety, je dnes už směšné minimum. Borderlands 4 se snaží, co to jde, revoluci ale od čtvrtého dílu nečekejte.
Uvidíme, jestli svižnější souboje, největší otevřený svět v sérii spolu s temnějším příběhem a pár úpravami zvládnou během delšího hraní vytrhnout z rutiny osvědčenou, ale zatraceně ohranou formuli.
Pokud se Gearboxu podaří naplnit Kairos obsahem, napsat zábavný nelineární příběh a nabídnout dostatek zábavných aktivit mimo hlavní kampaň, může jít o nejlepší Borderlands všech dob. Pokud ne, čeká nás jen další porce lootu v trochu vyleštěnějším kabátku.