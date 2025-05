Dvacetiminutová ukázka z Borderlands 4 ukazuje nulovou evoluci

2. 5. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

„Tohle jsou naše nejlepší Borderlands,“ říká na začátku skoro 20minutového videa z chystaných Borderlands 4 kreativní ředitel Graemme Timmins. Možná má pravdu, možná je ale taky na čase si říct, že nejlepší Borderlands nemusí nutně znamenat dobrou hru, protože jestli je něco z ukázky jasné tak to, že dostaneme více téhož samého, čím nás Gearbox láduje už od roku 2009.

Nechápejte mě špatně, po dobrém looter-shooteru skočím rád a s chutí. Stejně jako jsem po něm skočil i v případě prvních Borderlands a královsky se v ujetém kresleném světě bavil. Jenže absence výraznějších inovací každého dalšího dílu ve mě s jistotou chuť na další Borderlands spolehlivě ubíjejí. Borderlands 4 nejsou výjimka.

Co bude tedy v Borderlands 4 nového? Gearbox slibuje střízlivější vyprávění, takže snad méně otravných charakterů, které musí hláškovat dnem i nocí. Skvělé! Většina nových prvků je ale spíše na úrovni zlepšení kvality zážitku a v dnešních hrách naprostý standard.

Jetpack, hák i šplhání po stěnách vypadá zábavně, ale ve skutečnosti na samotnou hratelnost budou mít pramalý vliv, protože přestřelky pořád probíhají na rovných plochách proti pomalým a odolným nepřátelům. Příběh nás zavede na novou planetu Kairos, která hýří barvami a rozličnými biomy, ale až podezřele připomíná Pandoru. Bojovat budeme opět s maskovanými bandity a příběh se zase točí kolem Lilith. Nějak nejsem schopný rozklíčovat, do čeho těch 6 let vývoje šlo.

Vývojáři vyzdvihovaný otevřený svět bez loadingů je opět něco, co bych čekal tak nějak automaticky a ne jako jeden z hlavních taháků, proč budou Borderlands 4 přelomové, a co je nutné zmiňovat. Zřejmě ve hře bude snadné utopit desítky hodin bezmyšlenkovité akce, bude to ale stačit? Gearboxu se nedaří zdůraznit něco přelomového. Obzvlášť teď, kdy mají fanoušci v paměti ještě příšerný Borderlands film. A to je u studia, které žánr looter-shooteru definovalo, velká škoda. Ale uvidíme, třeba se jen nedaří marketérům hru pořádně prodat a v jádru to bude obrovská zábava.

Borderlands 4 vyjdou 12. září na PC, PS5, Xbox Series X/S a Switch 2.