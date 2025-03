Randy Pitchford nechce, abyste byli pesimističtí ohledně Borderlands 4

5. 3. 2025 16:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Občas vedou malé, nepříliš signifikantní věci k mnohem větším odhalením. V tomto případě jde spíše o odhalení toho, jak přemýšlí šéf Gearboxu Randy Pitchford nad svými hrami a případnou kritikou. A asi vás nepřekvapí, že má ke skepticismu směřujícímu k Borderlands 4 poněkud vyhraněný postoj.

Kauza započala na konci února na sociální síti X, kde Mitsu, jeden z prastarých členů komunity kolem série Borderlands, konstatoval, že situace před vydáním Borderlands 4 příliš připomíná situaci před uvedením filmových Borderlands do kin. Tedy že mají vehementní marketingové snahy zalepit deficity v odhadovaných prodejích, ale především zakrýt fakt, že čtyřka prostě vypadá příliš jako trojka.

Nijak kontroverzní ani příliš objevné. Pitchford ovšem na to konto s veřejnou proklamací člena komunity zamutoval a bylo. Běžné, každodenní drama na X, můžeme jít dál. Nicméně jiskřičky rozdmýchal influencer Gothalion, který poukázal na to, že Mitsu kladl velmi slušné dotazy pramenící z obav o budoucnost série. Tentokrát Pitchford neodolal velkému kázání o tom, co máte a nemáte říkat o chystaných hrách. Čímž najednou udělal z banality spíše bizarní exkurz do své mysli.

„Neviděl jsem žádnou kritiku. Byla to jen pos**ná negativita, která byla demotivující. Chcete to nejlepší pro Borderlands? Tak nám fanděte a držte palce. Pokud berete vývojářské nadšení za dané, nakonec za to zaplatíme všichni. Miluju kritiku a naštěstí nikdy nechyběla. Negaslightujte mě kvůli tomuto postu. Nebyla to kritika. Byl to pesimismus. A ten je pro lidi, kteří se mohou sedřít kvůli vaší zábavě, toxický. Takže do pr**le s tímhle žvaněním.“

V první řadě musím říct, že plně respektuji Pitchfordovo právo zablokovat a zamutovat kohokoliv na sociální síti. Nicméně, co se týká jeho konceptů, co se může a nemůže říkat ohledně vytvářených her, už s ním souznět nemohu. Pesimismus není toxický a vývojáři se nesdírají kvůli něčí zábavě, ale protože dělají věc, která je (snad) baví a jsou za to placení, zatímco ti, kteří mají být baveni, pak zaplatí za danou hru. Takže mohou být zcela a plně pesimističtí.

Randy Pitchford nemiluje kritiku, opakovaně propadá záchvatům vzteku na sociálních sítích, kupříkladu když o otřesném filmu Borderlands diváci říkali, že je otřesný. Ale hraní role oběti, kdy vývojáři vlastně trpí, abychom se my mohli bavit, je už poněkud za hranou příčetnosti. Ne že by fanoušci neuměli být toxičtí, děsiví, otravní, že by tvůrcům her nenadávali nebo dokonce nevyhrožovali smrtí. Ale k tomu má konstatování, že čtyřka Borderlands vypadá až příliš jako trojka, hodně daleko.