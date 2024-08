Film Borderlands neudělá radost nikomu – recenze

8. 8. 2024 18:00 | Popkult | autor: Aleš Smutný

Je krásné vrátit se v čase. Zavzpomínat na doby, kdy se svět zdál být jednodušší (i když nebyl), tráva zelenější (i když nebyla) a hry poctivější (i když nebyly). Je krásné vrátit se v čase. Až na to, že v některých věcech rozhodně ne. A filmové Bordelands jsou přesně tím návratem v čase, kterému se chcete vyhnout. Vede totiž do dob, kdy filmy podle her byly hloupé, obsazení naprosto náhodné, produkce laciná a dialogy strašné.

Já si díky nim vzpomněl na to, jak byla občas má někdejší práce filmového publicisty náročná, protože když se sešlo podobně nekvalitních kousků víc, člověk ztrácel víru ve filmaře i celé lidstvo. Takže, v tuto chvíli už asi máte dost indicií, abyste věděli, zda máte Borderlands obětovat pár set korun, anebo necelé dvě hodiny, až budou ke zhlédnutí na některé ze streamovacích služeb.

Pokud ale potřebujete víc podrobností, mohu je poskytnout. Borderlands měly opravdu dlouhý produkční život, kdy vývojář Randy Pitchford snil o adaptaci zhruba od roku 2012. Reálné obrysy začal film nabírat v roce 2020, kdy se režie zhostil Eli Roth, kterému se díky Hostelu dostalo podivné aury talentovaného režiséra, i když ji nikdy během své dvacetileté kariéry nezvládl zpečetit. Borderlands jeho naprostou průměrnost a absenci byť jen špetky tvůrčí inovace pouze podtrhují.

Hrdinové bez bázně a osobnosti

Film se točí, jak samozřejmě jako čtenáři Games.cz nejspíš víte, kolem planety Pandora a místního vaultu, kde starobylá civilizace nechala… něco. Většina sní o zbraních, bohatství, nicméně pro potřeby filmu je důležité, že se do vaultu chtějí všichni dostat.

Pak je tu zlý korporátní šéf Atlas, který chce využít svou dceru Tinu, aby mu pomohla se do vaultu dostat. Jenže ouha, Tinu unese Roland, jeden z odpadlých členů jeho soukromé armády Crimson Lance. V únosu, respektive záchraně, mu pomáhá obrovitý psycho Krieg a do všeho se přimotá cynická lovkyně odměn Lilith v podání Cate Blanchett, kterou brzy začne doprovázet užvaněný robot Claptrap.

Takže ano, odškrtali jsme si všechny možné postavy ze hry, se kterou ovšem má snímek pramálo společného. Ano, je tu Pandora, představovaná dvěma malými kaňony a jedním lomem v Maďarsku, kde se během covidové epidemie natáčelo. Ano, jsou tu dvě monstra ze hry, udělaná pomocí mizerného CGI. A hází se tu několika termíny, které se ve hře objeví. Ale to je asi tak vše. Což by nemuselo být vůbec špatně, kdyby se film vydal vlastní svébytnou cestou a alespoň se snažil jít naproti povedenému diváckému zážitku.

Místo toho ovšem dostáváte akční komedii, kde je špatná akce, humor je i přes mnohé pokusy k nenalezení a vše ve finále okoření emoce a drama, které už donutily některé diváky v kině vyprsknout smíchy, anebo v mém případě obrátit oči v sloup.

Choreo...co? To je nějaká nemoc?

Ze všech neúspěchů, které na sebe Borderlands kupí, je nejméně pochopitelné selhání v oblasti akce. To měl být jeden ze dvou pilířů filmu, ovšem je jasné, že ani jeden ze dvou režisérů nezvládl zrealizovat to, co si vysnil. Choreografie je jednoduše mizerná, což je patrnější v každé scéně s Cate Blanchett, která má jako Lilith nejvýraznější styl. Neustále v pohybu, pistole v obou rukách, přebíjí efektním způsobem… ale akční scény jsou nudné.

Střih freneticky kouskuje cokoliv, co by mohlo připomínat souvislejší choreografii, skrývá nemotorné sekvence, kdy především Kevin Hart jako Roland vás absolutně nedokáže přesvědčit o tom, že je elitní voják.

Nutno říct, že většina ansámblu má problém přesvědčit vás o čemkoliv. Nejlépe ze všech vychází Cate Blanchett, která i na půl plynu utáhne alespoň kousek filmu, zatímco se všichni kolem rozpadají v tragickém scénáři a neexistující logice či vývoji postav. Blanchett dokonce v některých fázích působí přesvědčivě, což je asi důkaz toho, jak výjimečná herečka to je…

Naopak další matadorka Jamie Lee Curtis rezignovaně a bezkrevně dělá dva obličeje a zjevně si přeje, ať už to má za sebou, že snad ten covid brzy skončí a dostane zase normální role.

Covid se na vzhledu snímku hodně podepsal. Jelikož se točilo v dubnu 2021, karanténní produkce udělala z ambiciózního a rozhodně ne levného filmu (120 milionů dolarů) lacině vyhlížející šarádu, kde se na place střídá šest lidí a tucet komparzistů, kterým se jen mění masky a kostýmy.

Navíc, když se o dva roky později zjistilo, že budou potřeba dotáčky, Eli Roth vzkázal, že nemá čas, protože točí Den díkůvzdání a režie se ujal Tim Miller (Deadpool). V tu chvíli už oznámil, že chce své jméno z titulků vyškrtnout scenárista Craig Mazin (Černobyl), protože mu jeho původní scénář přepsalo pět lidí včetně Rotha.

Otrava kam se podíváš

Tenhle scenáristický mišmaš není v dnešní době nic výjimečného, ale málokdy naznačuje, že se dočkáme dobrého filmu. U Borderlands je to obzvlášť vidět. První polovina filmu se nese vysloveně v cynické, hláškovací formě, která ještě získá na intenzitě ve chvíli, kdy přijde na plac Claptrap. Toho sice nadaboval Jack Black, ale kvůli elektronické změně hlasu ho moc nepoznáte a Claptrapovy fórky jsou tak na sílu a v takové frekvenci, že ho máte po polovině filmu plné zuby.

To ovšem platí i pro neméně otravnou Tiny Tinu v podání Ariany Greenblatt, která místo užvaněné psychopatky hraje jen užvaněnou otravnou holku. Rád bych řekl i něco hezkého či nehezkého o záporákovi Atlasovi, kterého hraje Edgar Ramirez, ale pravdou je, že ve filmu prakticky není, je nemastný, neslaný a ve finále už jen trapný.

Bohužel, celé finále by se dalo označit jako trapné, protože do té doby byl film jen utahaný a nudný. Jenže když dojdou na řadu dramatické emoce a „překvapivý“ zvrat, který každý se dvěma mozkovými buňkami vidí od dvacáté minuty, je opět očividné, jak někdo zase spěšně přepisoval scénář a zkoušel vykutat nějaké ty city. Výsledkem jsou ovšem jen obludné věty jako „zbraně Atlasu nejsou mocnější než vzpomínky a ty budeš mít vzpomínku na mě“ a skrytý obdiv, že někdo dokázal tyhle scény odehrát s vážnou tváří. Vyvrcholení filmu je ale definitivní ranou pod pás dojmu, který si z kina odnesete.

Popravdě netuším, pro koho mají filmové Borderlands být. Pro hráče? Na to tu není dost původního materiálu, a především, i hráči mají vkus a nestačí jim, že se postavy jmenují stejně jako v předloze a že Lilith má stejný, ve filmu bizarně nepodařený, účes. Pro děti? Ty by možná zabavil Claptrap, jenže Borderlands nejdou pro ostré slovo daleko a rozhodně ho svým potomkům nepustím. Milovníci pouštních postapo settingů? Inu, v konkurenci Furiosy, seriálu Fallout a třeba i takového Twisted Metal nemá tahle chudá, nezajímavá vyprávěnka z Maďarska šanci.

Borderlands jsou prostě opravdu nepodařený snímek, na kterém se jen těžko hledají pozitiva a budí otázku, zda měl vůbec najít cestu z produkčního pekla na plátna.