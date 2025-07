Borderlands 4 bude nejlepším dílem série. Nechá vás totiž umlčet Claptrapa!

2. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pamatuji si to, jako by to bylo včera: vyšly první Borderlands, a já se královsky bavil! A smál jsme se, jak jsem se nasmál všem těm přihlouplým hláškám robotického společníka Claptrapa. O několik let později vyšly Borderlands 2, bavil jsem se snad ještě víc, ale smíchu ubylo. Claptrap svoji plechovou držku ne a ne zavřít, aby v Borderlands 3 završil ambice stát se nejotravnějším společníkem v historii videoher. Ano, raději bych trávil odpoledne s Ashley z Resident Evil 4 nebo s vílou Navi z Ocarina of Time!

Po oznámení Borderlands 4 jsem se nemohl ubránit protočení očí v sloup. Představa, že nám do lootování a shootování bude zase žvanit Claptrap, byla lákavá asi jako ocelová skluzavka, kterou letní slunce vždycky rozpálilo do teplot, při kterých by se zapotil i Balrog. Nicméně pozor! Borderlands 4 přijdou s funkcí, díky které budou možná nejlepším dílem série!

V nastavení bude totiž posuvník, kterým můžete regulovat hlasitost Claptrapových hlášek. Bude tak možné jeho otravné žoviální připomínky ztlumit do hlasitosti mírného podkresu, anebo jej dokonce ztlumit úplně a užít si u střílení a zabíjení trochu klidu a míru – bez omezení hudby a dalších zvuků ze hry.

Sám scenárista hry Sam Winkler se na sociálních sítích pochlubil, že funkce byla jeho nápad. Žertem dodal, že původně navrhoval, aby šla hlasitost zvýšit až na 200 %, ale to mu údajně zakázala vláda. Zdá se, že v Borderlands 4 budou spíše drobné změny na základě zpětné vazby fanoušků. Stejně tak bude ve hře například volitelný bojový radar. Jestli to pomůže sérii, která se výrazně mechanicky neposouvá, se dozvíme 12. září, kdy Borderlands 4 vychází na PC, PS5 a Xbox Series X/S.