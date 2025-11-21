Clair Obscur, Peak i Oblivion. Známe vítěze letošních Golden Joystick Awards
zdroj: Virtuos

Clair Obscur, Peak i Oblivion. Známe vítěze letošních Golden Joystick Awards

PlayStation 4 PC PlayStation 2 GameCube Xbox Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

21. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Rok se pomalu chýlí ke konci a s ním přichází i tradiční období ceremoniálů a ocenění, které odměňují nejlepší herní projekty uplynulých měsíců. Prestižní The Game Awards nominace odhalily začátkem týdne, zatímco Golden Joystick Awards už mají za sebou i vyhlášení – a vítězové vás asi příliš nepřekvapí.

Do 43. ročníku se zapojily miliony hlasujících.,Na prvním místě v kategorií „Ultimátní hra roku“ s přehledem zvítězilo francouzské JRPG Clair Obscur: Expedition 33. Vítězství pro tuzemské fanoušky trochu hořké, protože Kingdom Come: Deliverance 2 se umístilo jako druhé. Bronz si odnesla kooperačka Split Fiction, bramboru vzal Hollow Knight: Silksong a pátou pozici útěchy okupuje Kodžima se svým Death Stranding 2: On the Beach.

Studio Sandfall Interactive nicméně může opravdu bouchnout šampaňské, jelikož se stalo i nejlepším studiem roku a jejich hra s přehledem uzmula i prvenství v kategorii nejlepšího příběhu (získala zde 60 % hlasů), vizuálního designu, soundtracku a nejlepšího hlavního i vedlejšího hereckého výkonu.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Galerie

Hráči ukázali i velkou náklonnost k Japonsku, protože úspěch slavila i akční adventura Ghost of Yótei. Po pomstě lidé prahli natolik, že si Atsu odnáší vítězství v kategorii zvukového designu a konzolové hry roku. V oblasti nezávislých se dělilo na dvě ocenění podle toho, jestli hra vyšla s vydavatelem či nikoliv. Kategorii vydání svépomocí ovládl Hollow Knight: Silksong, zatímco pod křídly vydavatelství zvítězil Blue Prince.

Kooperativního lezení v Peak mezitím převálacovalo i Battlefield 6 a Elden Ring: Nightreign, a odneslo si titul nejlepšího multiplayeru. Cenu za nejlepší předělávku si poněkud nečekaně odnesl The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Nejočekávanější hrou je potom samozřejmě Grand Theft Auto VI, které zároveň získalo ocenění za nejlepší trailer. Do síně slávy pak byla uvedena ikonická série The Sims.

Kompletní seznam vítězů i poražených najdete níže.

Hra roku

  • Death Stranding 2: On the Beach – páté místo
  • Peak
  • Kingdom Come: Deliverance 2 – druhé místo
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Vítěz
  • Blue Prince
  • Silent Hill f
  • Ghost of Yótei
  • Split Fiction – třetí místo
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Hades 2
  • Donkey Kong Bananza
  • Hollow Knight: Silksong – čtvrté místo

Nejlepší příběh

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Silent Hill f
  • Blue Prince
  • Mafia: The Old Country
  • Lost Records: Bloom & Rage
  • The Hundred Line – Last Defence Academy

Nejlepší zvukový design

  • Ghost of Yótei
  • Battlefield 6
  • Donkey Kong Bananza
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Two Point Museum
  • Cronos: The New Dawn

Nejlepší multiplayerová hra

  • Battlefield 6
  • Peak
  • Elden Ring: Nighreign
  • Split Fiction
  • Mario Kart World
  • Rematch

Nejlepší vizuál

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • The Midnight Walk
  • Ghost of Yótei
  • Sword of the Sea
  • Assassin’s Creed Shadows

Nejlepší rozšíření

  • Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
  • Lies of P: Overture
  • No Man’s Sky: Voyagers
  • Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
  • Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji
  • Still Wakes the Deep: Siren’s Rest

Nejlepší indie hra (bez vydavatele)

  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades 2
  • Sword of the Sea
  • Peak
  • Keep Driving
  • Spilled!
  • Lonely Mountains: Snow Riders
  • Deltarune
  • Promise Mascot Agency
  • Consume Me

Nejlepší indie hra

  • Blue Prince
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Wanderstop
  • Skin Deep
  • despelote
  • Herdling
  • Abiotic Factor
  • Baby Steps
  • Caves of Qud
  • Deep Rock Galactic: Survivor

Studio roku

  • Team Cherry
  • Sandfall Interactive
  • Aggro Crab and Landfall
  • Bloober Team
  • Sloclap
  • Rebellion

Nejlepší předběžný přístup

  • Grounded 2
  • Schedule 1
  • 9 Kings
  • Repo
  • Skate
  • White Knuckle

Nejlepší soundtrack

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • South of Midnight
  • Silent Hill f
  • Eriksholm: The Stolen Dream
  • Deltarune
  • Sword of the Sea

Nejlepší ukázka

  • Grand Theft Auto 6 - Trailer 2
  • Battlefield 6: Official Launch Live Action Trailer
  • Rhythm Doctor – Official Release Date Trailer
  • The Expanse: Osiris Reborn – Announcement Trailer
  • Romeo is a Dead Man – Announcement Trailer
  • Kingdom Come: Deliverance 2 Official CGI Trailer – Live a Life Medieval

Stále hrajeme – mobily

  • Call of Duty: Mobile
  • Pokemon Go
  • Subway Surfers
  • Clash Royale
  • Honkai: Star Rail
  • Genshin Impact
  • Zenless Zone Zero
  • Roblox
  • Free Fire
  • PUBG Mobile

Stále hrajeme – PC a konzole

  • Minecraft
  • Dead by Daylight
  • Helldivers 2
  • Narka: Bladepoint
  • Satisfactory
  • Call of Duty: Warzone
  • Marvel Rivals
  • Fortnite
  • Apex Legends
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
  • GTA Online
  • Warframe

Volba streamerů

  • Peak

Nejlepší remaster/remake

  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  • The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
  • Trails in the Sky 1st Chapter
  • The Talos Principle: Reawakened
  • Gears of War: Reloaded
  • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Nejlepší debut

  • Schedule 1

Nejlepší herní HW

  • Nintendo Switch 2
  • Nintendo Switch 2 Pro Controller
  • WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
  • Elgato Facecam 4K
  • Razer Blade 16
  • AMD Ryzen 9 9950X3D

Nejlepší adaptace

  • Devil May Cry
  • Arcane Season 2
  • The Last of Us Season 2
  • A Minecraft Movie
  • Secret Level
  • Sonic the Hedgehog 3

Nejlepší vedlejší herecký výkon

  • Troy Baker – Higgs Monaghan v Death Stranding 2: On the Beach
  • Jim High – Erik v Kingdom Come: Deliverance 2
  • Ben Starr – Verso v Clair Obscur: Expedition 33
  • Lucy Griffiths – Alva v Eriksholm: The Stolen Dream
  • Logan Cunningham – Hades 2
  • Marios Gavrilis – Emmerich Voss v Indiana Jones and the Great Circle

Nejlepší hlavní herecký výkon

  • Jennifer English – Maelle v Clair Obscur: Expedition 33
  • Troy Baker – Indiana Jones v Indiana Jones and the Great Circle
  • Tom McKay – Jindra v Kingdom Come: Deliverance 2
  • Alex Jordan – Jan Dolski v The Alters
  • Erika Ishii – Atsu v Ghost of Yótei
  • Adriyan Rae – Hazel v South of Midnight

Síň slávy

  • The Sims

PC hra roku

  • Hollow Knight: Silksong
  • The Alters
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Peak
  • Abiotic Factor
  • Dune: Awakening

Konzolová hra roku

  • Donkey Kong Bananza
  • Monster Hunter Wilds
  • Ghost of Yótei
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Mario Kart World

Volba kritiků

  • Donkey Kong Bananza

Nejočekávanější hra

  • Grand Theft Auto 6
  • Resident Evil Requiem
  • The Witcher 4
  • Black Myth: Zhong Kui
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  • 007 First Light
  • Exodus
  • Subnautica 2
  • Light No Fire
  • The Expanse: Osiris Reborn
  • Intergalactic: The Heretic Prophet
  • Saros
  • The Blood of Dawnwalker
  • Crimson Desert
  • Kingdom Hearts 4
  • Marvel’s Wolverine
  • Hell Let Loose: Vietnam
  • OD - Knock
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
Smarty.cz
Tagy:
Japonsko horolezectví online akční sci-fi RPG multiplayer historická tahová česká hra kooperace střílečka logická JRPG vojenská samuraj otevřený svět simulator indie hra explorativní adventura remaster skákačka souls like roguelite městská akce belle époque Ainu Ghost of Tsushima Hokkaidó
Zdroje:
GamesRadar+
Hry:
The Sims Hollow Knight: Silksong Grand Theft Auto VI Death Stranding 2: On the Beach Kingdom Come: Deliverance 2 Clair Obscur: Expedition 33 Ghost of Yótei Elden Ring Nightreign Split Fiction Blue Prince The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Peak Battlefield 6
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání

Nejnovější články