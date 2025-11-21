Clair Obscur, Peak i Oblivion. Známe vítěze letošních Golden Joystick Awards

Rok se pomalu chýlí ke konci a s ním přichází i tradiční období ceremoniálů a ocenění, které odměňují nejlepší herní projekty uplynulých měsíců. Prestižní The Game Awards nominace odhalily začátkem týdne, zatímco Golden Joystick Awards už mají za sebou i vyhlášení – a vítězové vás asi příliš nepřekvapí.
Do 43. ročníku se zapojily miliony hlasujících.,Na prvním místě v kategorií „Ultimátní hra roku“ s přehledem zvítězilo francouzské JRPG Clair Obscur: Expedition 33. Vítězství pro tuzemské fanoušky trochu hořké, protože Kingdom Come: Deliverance 2 se umístilo jako druhé. Bronz si odnesla kooperačka Split Fiction, bramboru vzal Hollow Knight: Silksong a pátou pozici útěchy okupuje Kodžima se svým Death Stranding 2: On the Beach.
Studio Sandfall Interactive nicméně může opravdu bouchnout šampaňské, jelikož se stalo i nejlepším studiem roku a jejich hra s přehledem uzmula i prvenství v kategorii nejlepšího příběhu (získala zde 60 % hlasů), vizuálního designu, soundtracku a nejlepšího hlavního i vedlejšího hereckého výkonu.
Hráči ukázali i velkou náklonnost k Japonsku, protože úspěch slavila i akční adventura Ghost of Yótei. Po pomstě lidé prahli natolik, že si Atsu odnáší vítězství v kategorii zvukového designu a konzolové hry roku. V oblasti nezávislých se dělilo na dvě ocenění podle toho, jestli hra vyšla s vydavatelem či nikoliv. Kategorii vydání svépomocí ovládl Hollow Knight: Silksong, zatímco pod křídly vydavatelství zvítězil Blue Prince.
Kooperativního lezení v Peak mezitím převálacovalo i Battlefield 6 a Elden Ring: Nightreign, a odneslo si titul nejlepšího multiplayeru. Cenu za nejlepší předělávku si poněkud nečekaně odnesl The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Nejočekávanější hrou je potom samozřejmě Grand Theft Auto VI, které zároveň získalo ocenění za nejlepší trailer. Do síně slávy pak byla uvedena ikonická série The Sims.
Kompletní seznam vítězů i poražených najdete níže.
Hra roku
- Death Stranding 2: On the Beach – páté místo
- Peak
- Kingdom Come: Deliverance 2 – druhé místo
- Clair Obscur: Expedition 33 – Vítěz
- Blue Prince
- Silent Hill f
- Ghost of Yótei
- Split Fiction – třetí místo
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hades 2
- Donkey Kong Bananza
- Hollow Knight: Silksong – čtvrté místo
Nejlepší příběh
- Clair Obscur: Expedition 33
- Silent Hill f
- Blue Prince
- Mafia: The Old Country
- Lost Records: Bloom & Rage
- The Hundred Line – Last Defence Academy
Nejlepší zvukový design
- Ghost of Yótei
- Battlefield 6
- Donkey Kong Bananza
- Death Stranding 2: On the Beach
- Two Point Museum
- Cronos: The New Dawn
Nejlepší multiplayerová hra
- Battlefield 6
- Peak
- Elden Ring: Nighreign
- Split Fiction
- Mario Kart World
- Rematch
Nejlepší vizuál
- Death Stranding 2: On the Beach
- Clair Obscur: Expedition 33
- The Midnight Walk
- Ghost of Yótei
- Sword of the Sea
- Assassin’s Creed Shadows
Nejlepší rozšíření
- Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
- Lies of P: Overture
- No Man’s Sky: Voyagers
- Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
- Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji
- Still Wakes the Deep: Siren’s Rest
Nejlepší indie hra (bez vydavatele)
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
- Sword of the Sea
- Peak
- Keep Driving
- Spilled!
- Lonely Mountains: Snow Riders
- Deltarune
- Promise Mascot Agency
- Consume Me
Nejlepší indie hra
- Blue Prince
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Wanderstop
- Skin Deep
- despelote
- Herdling
- Abiotic Factor
- Baby Steps
- Caves of Qud
- Deep Rock Galactic: Survivor
Studio roku
- Team Cherry
- Sandfall Interactive
- Aggro Crab and Landfall
- Bloober Team
- Sloclap
- Rebellion
Nejlepší předběžný přístup
- Grounded 2
- Schedule 1
- 9 Kings
- Repo
- Skate
- White Knuckle
Nejlepší soundtrack
- Clair Obscur: Expedition 33
- South of Midnight
- Silent Hill f
- Eriksholm: The Stolen Dream
- Deltarune
- Sword of the Sea
Nejlepší ukázka
Stále hrajeme – mobily
- Call of Duty: Mobile
- Pokemon Go
- Subway Surfers
- Clash Royale
- Honkai: Star Rail
- Genshin Impact
- Zenless Zone Zero
- Roblox
- Free Fire
- PUBG Mobile
Stále hrajeme – PC a konzole
- Minecraft
- Dead by Daylight
- Helldivers 2
- Narka: Bladepoint
- Satisfactory
- Call of Duty: Warzone
- Marvel Rivals
- Fortnite
- Apex Legends
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- Warframe
Volba streamerů
- Peak
Nejlepší remaster/remake
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Trails in the Sky 1st Chapter
- The Talos Principle: Reawakened
- Gears of War: Reloaded
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
Nejlepší debut
- Schedule 1
Nejlepší herní HW
- Nintendo Switch 2
- Nintendo Switch 2 Pro Controller
- WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
- Elgato Facecam 4K
- Razer Blade 16
- AMD Ryzen 9 9950X3D
Nejlepší adaptace
- Devil May Cry
- Arcane Season 2
- The Last of Us Season 2
- A Minecraft Movie
- Secret Level
- Sonic the Hedgehog 3
Nejlepší vedlejší herecký výkon
- Troy Baker – Higgs Monaghan v Death Stranding 2: On the Beach
- Jim High – Erik v Kingdom Come: Deliverance 2
- Ben Starr – Verso v Clair Obscur: Expedition 33
- Lucy Griffiths – Alva v Eriksholm: The Stolen Dream
- Logan Cunningham – Hades 2
- Marios Gavrilis – Emmerich Voss v Indiana Jones and the Great Circle
Nejlepší hlavní herecký výkon
- Jennifer English – Maelle v Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker – Indiana Jones v Indiana Jones and the Great Circle
- Tom McKay – Jindra v Kingdom Come: Deliverance 2
- Alex Jordan – Jan Dolski v The Alters
- Erika Ishii – Atsu v Ghost of Yótei
- Adriyan Rae – Hazel v South of Midnight
Síň slávy
- The Sims
PC hra roku
- Hollow Knight: Silksong
- The Alters
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Peak
- Abiotic Factor
- Dune: Awakening
Konzolová hra roku
- Donkey Kong Bananza
- Monster Hunter Wilds
- Ghost of Yótei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Mario Kart World
Volba kritiků
- Donkey Kong Bananza