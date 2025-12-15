zdroj: Nexusmods

Chybí vám Total War ze světa Pána prstenů? Vrhněte se do modifikace The Dawnless Days

15. 12. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Total War: Warhammer 40,000 na TGA někomu udělal radost, jiní jsou trochu skeptičtí, jak megalomanská strategie pojme komplexní univerzum vzdálené budoucnosti. Ostatní pak mohou být zklamaní, protože doufali v jinou značku, kam by se oblíbená strategická série mohla podívat. Častokrát se skloňovalo Star Wars, jiní už pár let myslí na Pána prstenů. Středozem do série nakonec ale zavítala, jenom v jiné podobě, než na jakou jste si možná mysleli.

Tým nadšených fanoušků už nějakou dobu pracuje na modifikaci The Dawnless Day pro Total War: Attila. Jde o kompletní předělání hry, které ji přetváří do tolkienovského světa. Jejím úkolem je přinést známé postavy, místa i události knih milovaných miliony lidmi napříč celým světem.

Modifikace vznikala dlouhých 10 let, během nichž se u ní vystřídala řada nadšenců od vývojářů, testerů, moderátorů, dabérů, překladatelů a dalších. Nakonec minulý pátek snaha přinesla zaslouženou odměnu v podobě finální betaverze s kompletní příběhovou kampaní zasazenou do doby velkých válek v posledních letech trilogie knih.

The Lord of the Rings: Gollum
Novinky
Amazon údajně zrušil chystané MMO ze světa Pána prstenů

K dispozici je celkově devět různých hratelných frakcí a mapa Středozemě s místy, jako je Minas Tirith, Helmův žleb či Železný pas. I přes tento neopomenutelný milník se nicméně na projektu nadále pracuje. Budoucí plány jsou takové, že skupina postupně vydá další frakce a kusy světa, mezi nimi i rozlehlou severozápadní oblast Eriador.

Vzhledem k tomu, že jde o nekomerční projekt, můžete si ho bezplatně stáhnout a vyzkoušet na stránkách NexusMods. Jestli jste snad The Dawnless Day v minulosti už hráli, nová verze přináší řadu úprav, Aragorna, Sarumana, pavouky z Temného hvozdu. A pokud nechcete zažívat fantazijní epiku samotní, dostupný je i multiplayer.

