Amazon údajně zrušil chystané MMO ze světa Pána prstenů

Vypadá to, že Středozem znovu padla, tentokrát pod tíhou korporátních škrtů. Podle bývalých vývojářů Amazon Game Studios se zdá, že ambiciózní MMO ze světa Pána prstenů skončilo uprostřed masivní restrukturalizace, která zasáhla i herní oddělení Amazonu.
Server Bloomberg tento týden přinesl informaci o interní zprávě od Steva Booma, viceprezidenta divize pro sekce audio, Twitch a hry. V ní zaměstnancům oznámil významné snížení počtu pracovních míst v rámci Amazon Game Studios. Důvodem je podle něj rozhodnutí ukončit značnou část vývoje AAA her ve vlastních studiích, konkrétně těch zaměřených na MMO projekty.
Zatímco Amazon oficiálně neupřesnil, kolik lidí napříč studii přišlo o práci, příspěvky od bývalých zaměstnanců na LinkedInu a sociálních sítích mluví jasně. Zasaženy byly týmy pracující na New Worldu i na chystaném MMO ze světa Pána prstenů, které Amazon oznámil před dvěma lety.
Jedna z těchto reakcí od Ashleigh Amrine, bývalé tech lead, naznačuje, že se s projektem můžeme definitivně rozloučit. „Dnes ráno jsem byla propuštěna z Amazon Games,“ napsala Amrine v již smazaném příspěvku. „Spolu s mými neuvěřitelně talentovanými kolegy z New Worldu a našeho začínajícího projektu Pána prstenů (vážně byste ho milovali).“
Pokud je hra skutečně zrušená, šlo by už o druhý pokus Amazonu o MMO z Tolkienova světa, který neskončil vydáním. Poprvé společnost oznámila projekt v roce 2019, aby ho vzápětí zrušila po neshodách s čínským Tencentem, s kterým měla na vývoji spolupracovat.
Ačkoliv Amazon zatím oficiálně osud svého druhého Pána prstenů nepotvrdil, ambiciózní MMO se zřejmě připojí ke stále se prodlužujícímu seznamu zrušených projektů, které padly za oběť firemním restrukturalizacím.