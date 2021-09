České hry oslňují Japonce. Tokijská výstava je seznamuje s Kingdom Come i Amanitou

21. 9. 2021 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Prostor Českého centra Tokio slouží k seznámení Japonců s českou kulturou a jeho nejnovější výstava je zaměřená čistě na náš herní průmysl. Japonci a další návštěvníci se tak mohou seznámit s některými světově úspěšnými hrami vytvořenými v našich končinách – některé z nich si mohou vyloženě vyzkoušet, jiné alespoň poslechnout skrze soundtrack, který výstavu doprovází.

Pro výstavu bylo vybráno jen několik málo her a překvapivě se nedostalo na tituly, které by si tam své místo bezesporu zasloužily. Ale nejdřív k těm, co tam jsou: Japonci se kupříkladu mohou pokochat unikátním uměleckým stylem her od Amanity a vyzkoušet si kousky jako Machinarium, Samorost 3 a Creaks, přičemž nechybí ani nejnovější Happy Game.

CBE Software zase skrze svou hororovou adventuru Someday You’ll Return ukazují Asiatům krásu moravských lesů, zatímco o náhled do naší historie se stará dvojice her Attentat 1942 a Svoboda 1945: Liberation od Charles Games.

Nemůže chybět ani Kingdom Come: Deliverance, jeden z největších úspěchů české scény posledních let, který ale v Japonsku dobře znají. Hra tam totiž díky vydavatelství DMM Games vyšla nejen s japonskými titulky, ale i dabingem.

zdroj: České centrum Tokio

V Japonsku máme i zástupce mobilních her od Madfinger Games, konkrétně tituly Shadowgun Legends a Dead Trigger 2. A nakonec, asi aby se ukázalo, že u nás stále vznikají nové hry, mohou Japonci hodit očkem po chystané soulsovce The Last Oricru.

A to je vše. Že vám tam něco chybí? Máte samozřejmě pravdu. Vynechat Beat Saber jakožto jednu z nejúspěšnějších her pro virtuální realitu na světě nutí k zamyšlení, jakým způsobem organizátoři přistupovali k výběru titulů do této galerie.

Stejně tak by bylo dobré se zmínit o značkách jako Arma, Mafia a Euro Truck Simulator, protože by přinejmenším prohloubily představu o šíři témat a žánrů, kterým se český herní průmysl věnuje.

Ale buďme rádi alespoň za těch pár her, které se do výstavy Českého centra v Tokiu nakonec dostaly, a zvyšují tak v Japonsku povědomí o naší zemičce a jejích velkých i malých hrách.