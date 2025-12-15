Čekání na Star Wars: Fate of the Old Republic nebude až tak dlouhé

Představení Star Wars: Fate of the Old Republic patřilo k největším překvapením letošních The Game Awards. Přestože se objevilo hned na začátku večera a představilo pouze filmovou ukázkou, fanoušky okamžitě zaujalo coby nástupce kultovních Knights of the Old Republic. Způsob odhalení ale zároveň rovnou trochu krotil očekávání. Mnozí příznivci predikovali, že hra vyjde až za několik let. Obavy šéf projektu Casey Hudson potvrdil i vyvrátil zároveň.
Studio Arcanaut oficiálně vzniklo teprve letos v létě a samotný projekt je zatím v rané fázi vývoje. I proto se začaly objevovat spekulace, že by hra klidně mohla vyjít až v příštím desetiletí. K této „teorii“ se přidal i známý novinář Jason Schreier, který na svých sociálních sítích psal o tom, že titul vyjde nejdříve v roce 2030 a dost možná až na PlayStation 7. Nakonec to ale tak horké nebude.
Je jisté, že si na Star Wars: Fate of the Old Republic ještě pár let počkáme, a je více než pravděpodobné, že vyjde i na příští generaci konzolí. Hudson nicméně vtipně upřesnil, že on sám nemládne a nechce u jednoho projektu strávit dekádu. Aktuální plány tak počítají s vydáním nejpozději kolem roku 2029, byť je v herním průmyslu každému jasné, že se harmonogramy mohou kdykoliv.
„Naším cílem je vyvíjet hry, které sám rád tvořím – emocionálně silná, filmová dobrodružství hráčskými rozhodnutími, iniciativou, hloubkou vyprávění a pohlcujícím budováním světa. Rozhovory s Lucasfilm Games vedly k neuvěřitelné příležitosti vrátit se ke Star Wars, pořád nemůžeme uvěřit, že pracujeme na tak výjimečném projektu,“ uvedl Hudson.
Teď už se zbývá jen vsázet, jestli dřív vyjde Star Wars: Fate of the Old Republic, nebo problematický Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Ten se sice v září připomněl novým konceptem, ale jinak kolem předělávky stále vládne až nepříjemně hrobové ticho.