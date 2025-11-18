Black Ops 7 naštvalo i pravověrné fanoušky. Kampaň nemá pauzu ani checkpointy

Tak se rok s rokem sešel a na pulty obchodů dorazilo Call of Duty: Black Ops 7. Nový díl sliboval odvážné pojetí, velké množství obsahu kombinovaného v kampani, multiplayeru i zombie režim, slušný zástup map i endgame obsah až pro 32 hráčů. Nakonec to ale vypadá, že té odvahy bylo letos až příliš a fanoušci s novým přístupem rozhodně nejsou spokojení.
Nezdary reflektuje nejen „smíšené“ hodnocení na Steamu, ale také fanouškovské hodnocení na agregátoru Metacritic. Zatímco kritici jsou se průměrem 76 bodů ze 100 poměrně smířliví, hráči si při vyjádření své nespokojenosti neberou servítky, což se řečí čísel proměnilo ve zprůměrovaných 1,54 bodů z 10 pro uživatelské recenze s verdikty o „nejhorším Call of Duty v historii“.
Jedním z největších škraloupů je kampaň. Oblast, která tradičně nabízela hollywoodský spektákl, zklamala nejen slabším příběhem, ale především změnou zaměření, kdy se ze singleplayeru stala kooperativní snaha až pro čtyři hráče. S tím se pojí několik překážek, mezi nimiž je nutnost neustálého internetové připojení, i když hrajete sami. Současně platí, že je průchod optimalizovaný pro skupiny, takže samotáři mohou mít problémy s obtížností.
Navíc kvůli kooperativní povaze kampaně nemůžete hru stopnout. A kdybyste snad potřebovali najednou průchod přerušit a Black Ops 7 vypnete, kvůli absenci průběžných checkpointů musíte misi hrát od začátku, což platí i ve chvíli, kdy třeba na chvíli ztratíte připojení k internetu. Na druhou stranu, o velké množství postupu nepřijdete nikdy, jelikož kampaň nabízí herní dobu mezi 3,5 až 5 hodinami.
S ohledem na zbylé režimy následně panuje přesvědčení o tom, že multiplayer je už příliš rychlý a vytvořený pro „novou generaci“ hráčů a režim se zombíky není špatný, ale současně nepřináší nic vysloveně nového nebo neotřelého. Všechny zmíněné aspekty pak způsobily, že konkrétně na Steamu je zájem o nový přírůstek do série docela chladný. Včera se počet současně připojených hráčů přelil lehce přes 100 tisíc, přičemž do této statistiky promlouvají kvůli sdílenému launcheru i starší díly a Call of Duty: Warzone.
Je evidentní, že zájem o nový díl uvadl, jelikož při vydání Black Ops 6 se čísla pohybovala kolem 315 tisíc hráčů, zatímco v období Modern Warfare 3 se povedlo dosáhnout vrcholu necelých 492 tisíc. Steam samozřejmě není jedinou platformou, kde Black Ops 7 vychází, přičemž v rovnici je zapotřebí počítat i s Game Passem, u něhož se už dlouho spekuluje, že parazituje na prodejích. Přesto se dá vycítit hráčská únava.
Kdybyste snad chtěli Call of Duty: Black Ops 7 vyzkoušet na vlastní kůži, najdete ho na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S i Xboxu One. Moudřejší volbou se nicméně jeví právě zmíněný Game Pass, kde je od vydání dostupná plná verze.