Hráči na gamepadech častěji vyhrávají. Treyarch to hodlá v Black Ops 7 změnit

Za oponu věčného konfliktu, jestli je lepší hraní stříleček na myší, nebo ovladači, dal nahlédnout Treyarch. V aktuálním vývojářském deníčku se zabývá zpětnou vazbou a daty z uzavřené bety Call of Duty: Black Ops 7.
Vývojáři hodlají upravit systém aim assistu – tedy automatické pomoci při míření, která má vyrovnat nevýhody hráčů na ovladačích. Podle nových dat totiž uživatelé gamepadů vyhrávají o něco častěji v soubojích na blízko, zatímco hráči s myší dominují na dálku.
Šéfdesigner Matt Scronce uvedl, že cílem je tento rozdíl zmenšit a zároveň učinit aim assist méně samospásným. „Podle dat hráči na ovladači lehce vyhrávají častěji na krátkou vzdálenost, zatímco myš a klávesnice mají převahu na dálku. Proto se chystáme detailně přehodnotit sílu aim assistu napříč všemi vzdálenostmi,“ uvedl Scronce.
Treyarch plánuje změnit hlavně takzvaný „rotational aim assist“ – funkci, která pomáhá sledovat pohybující se cíl. Nově se tato berlička neaktivuje automaticky, ale pouze tehdy, když hráč skutečně pohybuje kamerou směrem k nepříteli. Jinými slovy: systém už nebude tak shovívavý a bude vyžadovat větší zapojení samotného hráče.
Úpravy přicházejí ve chvíli, kdy studio zároveň testuje změny v matchmakingu, aby zredukovalo přehnané rozdělování hráčů podle výkonnosti. Obě témata – skill-based matchmaking i aim assist – patří mezi nejcitlivější otázky mezi fanoušky stříleček.
Na úpravách by se měl podílet i tým z Raven Software, který už potvrdil, že podobné změny zvažuje i pro Call of Duty: Warzone. Scronce dodal, že více konkrétních detailů o finální podobě změn Treyarch zveřejní v nejbližší době. Jestli nový systém vyrovná síly mezi myší a gamepadem, ukáže až ostré vydání Black Ops 7, které je v plánu na 14. listopadu na PC a velkých konzolích současné i minulé generace.