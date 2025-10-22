Hráči na gamepadech častěji vyhrávají. Treyarch to hodlá v Black Ops 7 změnit
zdroj: Microsoft

Hráči na gamepadech častěji vyhrávají. Treyarch to hodlá v Black Ops 7 změnit

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

22. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Za oponu věčného konfliktu, jestli je lepší hraní stříleček na myší, nebo ovladači, dal nahlédnout Treyarch. V aktuálním vývojářském deníčku se zabývá zpětnou vazbou a daty z uzavřené bety Call of Duty: Black Ops 7.

 

Vývojáři hodlají upravit systém aim assistu – tedy automatické pomoci při míření, která má vyrovnat nevýhody hráčů na ovladačích. Podle nových dat totiž uživatelé gamepadů vyhrávají o něco častěji v soubojích na blízko, zatímco hráči s myší dominují na dálku.

Šéfdesigner Matt Scronce uvedl, že cílem je tento rozdíl zmenšit a zároveň učinit aim assist méně samospásným. „Podle dat hráči na ovladači lehce vyhrávají častěji na krátkou vzdálenost, zatímco myš a klávesnice mají převahu na dálku. Proto se chystáme detailně přehodnotit sílu aim assistu napříč všemi vzdálenostmi,“ uvedl Scronce.

Call of Duty: Black Ops 7
Novinky
Daň Game Passu. Předplatné nejspíš značně podkopalo značku Call of Duty

Treyarch plánuje změnit hlavně takzvaný „rotational aim assist“ – funkci, která pomáhá sledovat pohybující se cíl. Nově se tato berlička neaktivuje automaticky, ale pouze tehdy, když hráč skutečně pohybuje kamerou směrem k nepříteli. Jinými slovy: systém už nebude tak shovívavý a bude vyžadovat větší zapojení samotného hráče.

Úpravy přicházejí ve chvíli, kdy studio zároveň testuje změny v matchmakingu, aby zredukovalo přehnané rozdělování hráčů podle výkonnosti. Obě témata – skill-based matchmaking i aim assist – patří mezi nejcitlivější otázky mezi fanoušky stříleček.

Na úpravách by se měl podílet i tým z Raven Software, který už potvrdil, že podobné změny zvažuje i pro Call of Duty: Warzone. Scronce dodal, že více konkrétních detailů o finální podobě změn Treyarch zveřejní v nejbližší době. Jestli nový systém vyrovná síly mezi myší a gamepadem, ukáže až ostré vydání Black Ops 7, které je v plánu na 14. listopadu na PC a velkých konzolích současné i minulé generace.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka Call of Duty (série) Call of Duty
Zdroje:
Treyarch
Hry:
Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách

Nejnovější články