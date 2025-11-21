Avatar 3 doprovodí tematické rozšíření pro hru. From the Ashes slibuje ohnivý příběh pomsty

James Cameron letos o Vánocích uvede do kin Avatar: Oheň a popel. Třetí díl technologicky dokonalé ságy přinese novou hrozbu pro Sullyho v podobě agresivního kmene a ohnivé Varang. Ubisoft si takový moment nenechá ujít a současně s premiérou filmu vydá tematické rozšíření pro svou akční adventuru Avatar: Frontiers of Pandora.
From the Ashes sice navazuje na události základní hry, ale je značně inspirované třetí filmovou kapitolou. Vžijete se do kůže So'leka, který se v napínavém příběhu o pomstě postaví popelavému klanu, který za sebou nechává spálenou zemi. Kvůli spojenectví s frakcí RDA představuje ještě větší hrozbu než dřív.
Příběh nicméně bude osobní. Poté, co So'lek padne do léčky, zjistí, že jeho rodina nepřežila a zbytky klanu Sarentu se rozprchly po celé Pandoře. Aby je našel, znovu sjednotil a pomstil se za své blízké, bude muset využít vše, co mu živoucí planeta nabízí.
Nečekané spojenectví promění celý Kinglorský les ve smrtící oblast, kde kromě zisku chtivých lidí narazí na mangkwanské nájezdníky, kteří vynikají rychlostí a hbitostí. So'lek proti nim lépe obstojí ve smrtícím režimu, kdy naplno probudí své válečnické instinkty. Po boku mu navíc stojí věrný ikran, který se sám může vrhat do boje nebo hrdinu rychle přesunout.
From the Ashes vyjde 19. prosince a zakoupíte ho samostatně za 24,99 euro. K dispozici je i společná edice se základní hrou pro ty, kteří ji ještě nevlastní. Kdo si nové DLC předobjedná, dostane jako bonus nové barvy ve stylu zoologické zahrady Disney's Animal Kingdom.
Rozšíření bude 5. prosince předcházet bezplatná aktualizace, která do hry přidá možnost hrát z pohledu třetí osoby či režim New Game+, kde si budete hrou moct opětovně projít se získanou výbavou i silnějšími nepřáteli.