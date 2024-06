První příběhový dodatek pro Avatar: Frontiers of Pandora přidá nové prostředí a děsivou hrozbu

10. 6. 2024 22:31 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Není žádným překvapením, že Avatar: Frontiers of Pandora nezůstane jen základní hrou. Už před vydáním jsme věděli, že bude season pass s několika dodatky, z nichž ten první nazvaný The Sky Breaker dorazí již 16. července.

Půjde o příběhové rozšíření, na kterém oslavy národa Na’vi plné her překazí hrozivý stín poletující po obloze. Čeká vás tedy spousta nové akce, ale skutečně dojde i na zmíněné hry, kdy se během oslav můžete věnovat výzvám na čas.

Zároveň tu prozkoumáte nový kus země zvaný The Heart of the Plains, který sice obsahuje známé biomy, ale míchá je do nových variací. V neposlední řadě potkáte novou obrněnou jednotku a uplatníte skill pointy na dalších levelech vaší postavy.

Kromě The Sky Breaker je přislíbený ještě jeden příběhový dodatek Secrets of the Spire, ale Ubisoft teď nijak nepřibližuje jeho datum vydání.