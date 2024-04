Avatar dostal 40 FPS režim na konzolích nové generace

24. 4. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Loňský Avatar: Frontiers of Pandora dostal novou aktualizaci, která opravuje několik chyb a na PC zpřístupňuje technologii Intel XeSS, zatímco dočasně vypíná AMD FSR 3 kvůli potenciálním problémům. Konzolové hráče ale jistě bude zajímat implementace 40 FPS Balanced režimu.

Ten je dostupný na 120 Hz displejích a nabízí plynulejší snímkování při prakticky neznatelném zhoršení grafické kvality. Podobná řešení výrazně pomáhají u jiných konzolových her. Zpravidla je vídáme u first party titulů od Sony. Update jsem osobně otestoval, a i když je přirozeně vidět citelné zlepšení, ukazuje se zároveň, že ačkoli 40 FPS je poměrně dostačující pro 3rd person akce typu Horizon Forbidden West nebo God of War: Ragnarök, v případě pohledu z vlastních očí u Avatara není výsledek příliš příjemný. I tak je ale pozitivní, že se Ubisoft rozhodl pro implementaci nového módu a doufejme, že podobné iniciativy budou v herním světě pokračovat.